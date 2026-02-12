نعرض لكم الان تفاصيل خبر بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين المقبل.. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 03:13 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالي، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير في بيان اليوم، إلى أننا نستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالي قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

نسعى بكل جهد للتيسير والتسهيل ومساندة العاملين بالدولة

وأوضح، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالي، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم 16 فبراير الحالي، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

مستمرون في مسار التسهيل ومساندة المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة

وأكد كجوك، أننا نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، موضحًا أننا مستمرون في مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

