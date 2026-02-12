نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 34 مليون قدم مكعب غاز و5200 برميل يوميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 04:06 مساءً - كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن نجاح عدد من شركات قطاع البترول في تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يُقدَّر بأكثر من 5200 برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 34 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

خالدة للبترول تنجح في تحقيق كشفين جديدين للغاز بمنطقة تنمية مطروح وغرب الضبعة

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم، أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق كشفين جديدين للغاز، الأول هو الكشف (شمال أوبرا–2) بمنطقة تنمية مطروح والذي قد تم الإعلان عنه واختباره سابقًا، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدلات إنتاج بلغت 21.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3274 برميل متكثفات، ومن المخطط ربط البئر على الإنتاج بحلول منتصف الشهر الجاري.

كما حققت الشركة كشف (غرب الضبعة–2x) بمنطقة امتياز غرب الضبعة، حيث اسفرت نتائج اختبار البئر عن معدلات إنتاج بلغت 4.15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و336 برميل من المتكثفات، وجاري استكمال اجراءات ربط البئر على الإنتاج.

الشركة العامة للبترول تنجح في تحقيق كشف جديد للزيت (GPD-1X) بمنطقة تنمية سنان

وفي السياق ذاته، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للزيت (GPD-1X) بمنطقة تنمية سنان، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تحقيق معدل إنتاج بلغ 625 برميل زيت يوميًا، وتم ربط البئر على الإنتاج.

شركة بترو فرح تنجح في تحقيق كشف (SEMR D-3X) للزيت

كما نجحت شركة بترو فرح والشريك شركة يونايتد إنيرجي في تحقيق كشف (SEMR D-3X)، حيث أظهرت النتائج الأولية للاختبارات معدل إنتاج بلغ 647 برميل زيت يوميًا، ومن المقرر ربط البئر على الإنتاج عقب توقيع عقد التنمية.

عجيبة للبترول تنجح في حفر البئر (Nada-NE-4)

وفي شركة عجيبة للبترول، تم حفر البئر (Nada-NE-4)، وجاءت نتائج التقييم إيجابية ومن المتوقع أن يحقق إنتاجًا يقدر بنحو 340 برميل زيت يوميًا و9 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا.

