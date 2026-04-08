بسبب التحكيم..هل ينسحب الأهلي المصري بعد تعادله مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:22 مساءً - شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز لحظات مثيرة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير ومتابعي الكرة المصرية خاصة في الدقائق الأخيرة التي طالب خلالها لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء قبل أن يقرر الحكم الاستمرار بعد مراجعة تقنية الفيديو.

أزمة الأهلي مع الحكام بعد تعادله أمس ضد سيراميكا كيلوباترا

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي تستعد لإصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من الأحداث التحكيمية مؤكدًا أن البيان سيكون شديد اللهجة ويعبر عن تمسك النادي بحقوقه ومطالبه المشروعة.

نتيجة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

تعادل الاهلي المصري مع سيراميكا كيلوباترا بالأمس 1-1 ويظل الفريق الأحمر حريصًا على استكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز دون الانسحاب وسط أجواء توتر وغضب داخل أروقة النادي والجماهير في انتظار أن تعكس تحركات الإدارة موقف الأهلي من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.