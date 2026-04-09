نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يقفز إلى 15.2% في مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 04:06 مساءً - تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر خلال شهر مارس 2026، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع في سعر صرف الجنيه.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 15.2% خلال مارس، مقارنة بـمعدل 13.4% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في الشهر السابق.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام، ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج.

كما ارتفعت أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب زيادات في أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بين 20% و91%، وللاستهلاك المنزلي بين 16% و28%، بدءاً من أبريل.

