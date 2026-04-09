دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 05:03 مساءً - – قالت شركة نيوميد ​إنرجي الشريكة في ‌حقل أفروديت البحري القبرصي اليوم الخميس ​إن الحقل وقع ​اتفاقا لمدة 15 عاما ⁠لبيع الغاز ​الطبيعي إلى الشركة المصرية ​القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضافت نيوميد، أن مذكرة شروط ​ملزمة جرى توقيعها ​لبيع جميع كميات الغاز ‌الطبيعي ⁠القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت إلى إيجاس.

وأوضحت الشركة أن ​مدة ​الاتفاق ⁠يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية.

وفي ​الشهر الماضي، ​وقعت ⁠مصر وقبرص اتفاقًا إطاريا للتعاون في ⁠مجال ​الغاز.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقا لتوريد الغاز إلى مصر لمدة 15 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.