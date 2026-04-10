نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأسهم اليابانية تقفز بدعم قطاع التكنولوجيا وأرباح الشركات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ نحو ثمانية أشهر، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين حيال أرباح الشركات واستمرار الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، رغم المخاوف المرتبطة بهشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر بنسبة 1.65% ليصل إلى 56817.54 نقطة، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 6.8%، وهي الأعلى منذ منتصف أغسطس الماضي.

في المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بشكل طفيف بنسبة 0.05% ليصل إلى 3743.17 نقطة، ما يعكس أداءً أكثر حذرًا في السوق.

