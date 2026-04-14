بالملايين.. في واقعة لافتة أسعار تذاكر حفل عمرو دياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:30 مساءً - أثارت أسعار تذاكر حفل الهضبة الذي سيقام 1 مايو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة جدلًا واسعًا حيث شهدت تذاكر الحفل تنوع ملحوظ في أسعار الفئات، بلغ سعر تذاكر الدرجة العادية 1100 جنيه مصري، وسعر الدرجة التالية وصل إلى 2550 جنيه، وسعر الدرجة التالية 6000 جنيه ثم 7500 جنيه وتصل إلي 175 ألف جنيه.

مليون جنيه سعر تذكرة الفئة الأعلى

ما أثار الجدل الواسع سعد تذاكر فئات الـ VIP وصل إلي مليون جنيه وأوضح منظمو الحفل أنها ليست تذكرة لشخص واحد فقط بل تذكرة جناح خاص لـ 15 فردًا من كبار الشخصيات حيث يتضمن الجناح خدمات مميزة ومقاعد فاخرة ومشروبات ووجبة عشاء فاخرة بالإضافة لامتيازات آخرى تنظيمية مقدمة لأصحاب هذه التذكرة.

موعد حفل عمرو دياب

سيقام الحفل يوم الجمعة 1 مايو تحت شعار (الحكاية) داخل الحرم الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس

بالرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل الهضبة الملحوظ إلا أن جميع تذاكر الحفل قد نفذت في ساعات معدودة بعد طرحها.