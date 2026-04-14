حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:30 مساءً - جدة تستضيف مواجهة آسيوية بملامح لا تقبل التوقعات في أجواء تنافسية مشتعلة يفتح ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية أبوابه لاستقبال مواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور سازي ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة تلعب تحت ضغط الإقصاء المباشر حيث لا مجال لأي تعويض لاحق.

اللقاء يأتي في مرحلة حساسة من البطولة، حيث تتقلص المسافات بين الفرق وتتحول التفاصيل الصغيرة إلى عوامل حاسمة قد تغير مصير أي فريق خلال دقائق قليلة فقط.

مباشر يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور الأسطورة في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم بدون تقطيع في البث المباشر

يدخل تراكتور سازي المواجهة وهو يحمل حصيلة قوية من دور المجموعات أنهى بها مشواره برصيد 17 نقطة ليؤكد أنه فريق منظم يجيد التعامل مع نسق المباريات القارية ويملك قدرة واضحة على الحفاظ على توازنه في المواجهات الصعبة.

أما شباب الأهلي فقد شق طريقه إلى هذا الدور بعد جمع 11 نقطة في مرحلة لم تكن سهلة، لكنها منحت الفريق شخصية أكثر صلابة وقدرة على التكيف مع ضغط البطولة، يعتمد الفريق على الانسجام الجماعي وسرعة التحول بين الدفاع والهجوم مع محاولة استغلال أي مساحة قد تظهر داخل الملعب.

موعد مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور

تقام مباراة شباب الأهلي وتراكتور اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة، وتبدأ عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بينما تلعب عند 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة وفي توقيت يتيح متابعة واسعة من مختلف أنحاء المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد تراكتور

تنقل أحداث لقاء شباب الأهلي ضد تراكتور عبر شبكة beIN Sports AFC ضمن تغطيتها الحصرية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جانب تغطية من شبكة قنوات الكأس الرياضية التي تشارك في بث عدد من مباريات البطولة، وتوفر القنوات تغطية شاملة تشمل البث المباشر والتحليل الفني قبل وبعد المباراة مع متابعة دقيقة لكل ما يحدث داخل أرضية الملعب.

معلق مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور

يتولى التعليق على مواجهة شباب الأهلي عبر قناة beIN Sports AFC 2 المعلق علي سعيد الكعبي الذي يقدم أسلوبًا يعتمد على الهدوء في السرد والدقة في وصف مجريات اللعب، مع إبراز لحظات التوتر والحسم بشكل واضح.