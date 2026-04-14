حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:30 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية إلى مدينة جدة حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

هذه المباراة تأتي في مرحلة لا تقبل أنصاف الحلول حيث يتحول كل لقاء في الأدوار الإقصائية إلى محطة فاصلة تحدد من يواصل الطريق نحو اللقب ومن يتوقف عند هذه المرحلة ما يجعل الأجواء المحيطة بالمواجهة مشحونة بالتوقعات والترقب من الجماهير.

الأسطورة مباشر..بث مباشر مشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور يلا شوت بلس في دوري أبطال آسيا للنخبة بأقوى جودة HD وبدون انقطاع

يدخل تراكتور سازي الإيراني هذا اللقاء بعدما قدم مشوارًا قويًا في دور المجموعات أنهى خلاله المنافسات برصيد 17 نقطة وهو رقم يعكس شخصية فريق قادر على تحقيق التوازن بين الجانب الدفاعي والقدرة على تسجيل النتائج الإيجابية أمام خصوم يمتلكون خبرات كبيرة في البطولة.

أما شباب الأهلي الإماراتي فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن جمع 11 نقطة في مرحلة المجموعات في مسار لم يكن سهلاً لكنه منح الفريق خبرة إضافية في التعامل مع ضغط المباريات القارية وهو ما قد يظهر بشكل واضح في مثل هذه المواجهات التي تتطلب هدوءًا ذهنيًا أكثر من أي شيء آخر.

ورغم الفارق في النقاط خلال الدور الأول إلا أن طبيعة مباريات خروج المغلوب تجعل كل شيء قابل للتغيير، لأن التفاصيل الصغيرة داخل الملعب هي التي تحسم المواقف الكبيرة وليس الأرقام السابقة.

موعد مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور وتفاصيل الانطلاق

تقام مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

وتكون عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تلعب عند الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، في توقيت يضمن متابعة جماهيرية واسعة من مختلف الدول العربية والآسيوية.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد تراكتور

تنقل شبكة beIN Sports AFC أحداث لقاء شباب الأهلي ضد تراكتور بشكل حصري ضمن تغطيتها لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة حيث تقدم بثًا مباشرًا شاملًا لكافة تفاصيل المباراة داخل الملعب، إلى جانب تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

كما تشارك شبكة قنوات الكأس الرياضية في نقل بعض مباريات البطولة، مما يمنح المشاهد أكثر من زاوية لمتابعة الحدث الآسيوي الكبير.

معلق مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور

يتولى التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports AFC 2 المعلق علي سعيد الكعبي الذي يقدم أسلوبًا يعتمد على السرد الهادئ والتحليل اللحظي لمجريات اللعب مع قدرة على إبراز اللحظات الحاسمة بشكل واضح يضيف للمباراة عمقًا في المتابعة.