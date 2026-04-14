اطّلع على حصرياً.. قائمة لاعبي منتخب مصر في كاس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:30 مساءً - من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقررة لعام 2026 بمشاركة 48 منتخب من بينهم منتخب الفراعنة في دولة أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استعداداته المكثفة لتجهيز المنتخب المصري ووضع قائمة اللاعبين المشاركين النهائية.

قائمة هجوم منتخب مصر في كأس العالم 2026

وضع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن القائمة الخاصة بالمشاركين في البطولة بشكل مبدئي تمهيداً للقائمة النهائية، وظهر محمد صلاح على رأس القائمة إلى جانب كل من عمر مرموش وهيثم حسن ومحمود تريزيجيه وأحمد زيزو ومصطفى محمد وناصر منسي و إبراهيم عادل.

ترك حسام حسن المدير الفني الباب مفتوحاً لأي تعديلات قد تطرأ على أي لاعب يقدم مستوى واضح من التقدم خلال المرحلة القادمة، وأشارت المصادر إلى أن العميد يضع ثقة كبيرة في القائمة المطروحة وفي كافة اللاعبين ويرغب في تقديم مستوى ثابت خلال البطولة وتحقيق نجاحات واضحة.