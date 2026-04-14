صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 1% إلى 1.073 مليار دولار خلال أول شهرين من 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:04 مساءً - محمد أحمد _ سجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 نحو 1.073 مليار دولار، محققة نسبة نمو 1%؜، مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025

استمرار تحسن تنافسية المنتج المصري رغم تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا الأداء يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتحديات اللوجستية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحروب، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأرجع المجلس في بيان، هذا النمو الي استمرار تحسن تنافسية المنتج الغذائي المصري، وتنامي قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية.

15 % نموًا في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي و22% إلى الولايات المتحدة خلال نفس الفترة

وأوضح أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي سجلت نمواً بنسبة 15%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 22% خلال نفس الفترة.

وأكد المجلس استمرار توسع الصادرات المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تبايناً في الأداء خلال شهري يناير وفبراير 2026، حيث سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 529 مليون دولار، مقارنة بنحو 531 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، مسجلة انخفاض قدره 0.4%.

في المقابل، شهد شهر فبراير أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 544 مليون دولار، مقارنة بنحو 532 مليون دولار خلال فبراير 2025، محققة نمواً بنسبة 2.3%.

وتصدرت الدول العربية قائمة الأسواق المستوردة، خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بقيمة 538 مليون دولار تمثل حوالي 50% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيلها تراجعًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 207 ملايين دولار تمثل 19% من إجمالي الصادرات، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 15%، مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت نحو 76 مليون دولار تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة بقيمة 72 مليون دولار تمثل 7% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 22%، بما يعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي.

في حين بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 181 مليون دولار تمثل حوالي 17% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 6%، وهو ما يعكس استمرار توسع الصادرات المصرية في عدد من الأسواق الدولية خارج النطاقات التقليدية.

السعودية في صدارة الدول المستوردة

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 بقيمة 103 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 12%، بما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات الغذائية المصرية بالسوق السعودي.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 72 مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ 22%، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

واحتلت السودان المرتبة الثالثة بقيمة 53 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 22%، متأثرة بالتحديات الاقتصادية واللوجستية، تلتها الأردن بصادرات بلغت 49 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 5%، ثم فلسطين بصادرات بلغت 44 مليون دولار بنمو 51%

وجاءت ليبيا في المركز الخامس بقيمة 43 مليون دولار مسجلة انخفاض قدره 39%، تلتها العراق بقيمة 42 مليون دولار و نمو 19%

كما حققت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً، حيث سجلت هولندا صادرات بلغت 39 مليون دولار بنمو 7%، بينما بلغت صادرات ألمانيا نحو 38 مليون دولار بنمو 6%، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة 29 مليون دولار بانخفاض قدره 22%

وسجلت كل من كينيا والمملكة المتحدة أداءً قوياً، حيث بلغت الصادرات إلى كينيا نحو 28 مليون دولار بنمو 40%، وإلى بريطانيا نحو 26 مليون دولار بنمو 82%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة.

كما بلغت صادرات المغرب نحو 19 مليون دولار بنمو 30%، وارتفعت الصادرات إلى تونس إلى 24 مليون دولار بنمو 16%، بينما سجلت الجزائر تراجعاً إلى 20 مليون دولار بانخفاض قدره 16%

في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى لبنان إلى 21 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 37%، كما تراجعت الصادرات إلى إسبانيا إلى 21 مليون دولار بانخفاض 16%، وإلى فرنسا إلى 24 مليون دولار بنمو محدود بلغ 6%

واستكملت قائمة أهم الأسواق بكل من الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 31 مليون دولار، لتظل من الأسواق الرئيسية المستقرة نسبياً للصادرات المصرية.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 768 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تمثل حوالي 72% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.073 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب التوسع في عدد من الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.

وأظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 تنوعاً واضحاً في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار تركّز الصادرات في عدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي المصري وزيادة الطلب العالمي على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

مركزات المشروبات الغازية تتصدر قائمة السلع المصدّرة بقيمة 104 ملايين دولار

وتصدّرت مركزات المشروبات الغازية قائمة السلع الغذائية المصدّرة بقيمة بلغت نحو 104 ملايين دولار، محققة نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، تلتها الفراولة المجمدة بصادرات بلغت 99 مليون دولار بنمو 5%.

وجاءت الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 76 مليون دولار، محققة معدل نمو 83%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق التصديرية.

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى 38 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 42%، كما تراجعت صادرات السكر إلى 35 مليون دولار بانخفاض 41% متأثرة بتجديد قرار حظر تصدير السكر.

وسجلت الخضروات المجمدة تراجعاً إلى 44 مليون دولار بنسبة 20%، في حين انخفضت صادرات محضرات الخضر إلى 34 مليون دولار بنسبة 23%.

وعلى الجانب الإيجابي، حققت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بلغت 55 مليون دولار بنمو 23%، كما ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى 43 مليون دولار بنمو 8%، وسجلت العصائر 41 مليون دولار بنمو 6%.

كما حققت بعض السلع نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى 32 مليون دولار بنسبة نمو 85%، كما سجلت الشحوم والدهون نمواً قوياً لتصل إلى 24 مليون دولار بنسبة 53%، وارتفعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 31 مليون دولار بنمو 12%.

وفيما يتعلق بباقي السلع، سجلت البطاطس المجمدة 33 مليون دولار بتراجع 13%، بينما بلغت صادرات البصل المجفف 13 مليون دولار مع استقرار نسبي، وسجلت الألبان ومنتجاتها 13 مليون دولار أيضاً مع استقرار، في حين حققت الجبن المطبوخ 15 مليون دولار مع استقرار نسبي في الأداء.

كما حققت بعض السلع نمواً استثنائياً وإن كان من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى 14 مليون دولار بنسبة نمو 177%، وسجلت صادرات اللبان 10 ملايين دولار بنمو قياسي بلغ 265%، إلى جانب نمو ملحوظ في الحلويات الجافة والمكرونة.

واوضح المجلس أن هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة السلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في دفع نمو الصادرات خلال أول شهرين من عام 2026 ، مقابل تراجع نسبي في بعض السلع الأساسية، بما يشير إلى تحوّل تدريجي في هيكل الصادرات نحو منتجات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الي ان السلع المشار إليها تمثل نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 955 مليون دولار من إجمالي 1.073 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في مجموعة محدودة من السلع الرئيسية، مع وجود فرص واعدة لمزيد من التنويع والتوسع.

