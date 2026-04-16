نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: استعداد تام للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إريتريا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 05:31 مساءً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، هاجوس جبرهيويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، والسيد نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، بحضور السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر وإريتريا، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية، ومشاركة التجربة المصرية في مجالات التنمية الحضرية مع الأشقاء الأفارقة، لافتًا إلى استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الإفريقي في مجال النقل، بما يعكس الاهتمام الكبير بتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع التعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والصناعة والطيران والزراعة واستخراج المعادن وتدريب الكوادر البشرية، نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة وخبرات واسعة تدعم هذا التعاون المشترك.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية ومشروعات السكك الحديدية والموانئ البحرية، إلى جانب التعاون في نقل البضائع، سواء من خلال نقل السفن التجارية المصرية للمنتجات الإريترية إلى مصر وغيرها من الدول، أو نقل المنتجات الواردة إلى إريتريا عبر مصر كمحطة ترانزيت، فضلًا عن تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الإريترية.

وأكد وزير النقل استعداد الشركات المصرية الوطنية المتخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إريتريا، مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والمطارات، بأعلى معايير الجودة وأقل التكاليف وفي أسرع وقت، مشيرًا إلى استعداده لزيارة إريتريا قريبًا على رأس وفد من الشركات الوطنية والمستثمرين لبحث فرص التعاون وفقًا لخطط التنمية الإريترية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن مصر تمتلك مصانع متخصصة في تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو ومكوناتها، بما يعزز فرص التعاون الصناعي بين الجانبين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل مجالات التعاون المشترك، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير: استعداد تام للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إريتريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.