الحكومة تكلف مكتبا استشاريا لتخطيط المنطقة الساحلية بشمال سيناء

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:00 مساءً - كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بمحافظة شمال سيناء، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تكليف الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات، والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب، قائلاً: “هدفنا جميعاً واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن”.

