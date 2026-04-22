نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 7000 جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 06:00 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 20 جنيهًا بالمقارنة مع ختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 7000 جنيه.

وسجل عيار 24 نحو 8000 جنيه، وعيار 18 نحو 6000 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 56000 جنيه.

فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 36 دولارًا، لتسجل 4757 دولارًا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بتذبذب الأسعار العالمية، والتي انعكست على تحركات الذهب محليًا.

وأكد أن البيانات تشير إلى استقرار سعر صرف الدولار في مصر عند نحو 51.8 جنيه خلال يومي 20 و21 أبريل، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 52 جنيهًا في 22 أبريل، وهو ما كان من المفترض أن يدعم الأسعار محليًا، إلا أن هذا التأثير لم يكن كافيًا لمواجهة الضغوط العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي شهدت تقلبات واضحة

وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي شهدت تقلبات واضحة، حيث سجلت نحو 48.11 جنيه (0.69%) في 20 أبريل، قبل أن تتسع بشكل ملحوظ إلى 95.61 جنيهًا (1.39%) في 21 أبريل، ثم تعاود التراجع إلى 41.14 جنيهًا (0.59%) في 22 أبريل.

وأضاف إمبابي أن هذا الاتساع الكبير في الفجوة السعرية يعكس بطء انتقال الانخفاضات العالمية إلى السوق المحلي، في ظل احتفاظ التجار بهوامش ربح أوسع خلال فترات عدم اليقين، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعد طبيعيًا في أوقات التذبذب الحاد.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحذر، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي سجلت نحو 3.58% منتصف أبريل، مع استقرار نسبي في سوق العمل، ما يقلل من فرص خفض الفائدة على المدى القريب.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي قدم دعما محدودًا للذهب

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل طفيف إلى 98.35 نقطة، مقدمًا دعمًا محدودًا للذهب، إلا أن تأثيره ظل أقل من ضغوط ارتفاع عوائد السندات.

يرى محللو السوق أن التراجع الأخير في أسعار الذهب لا يعكس ضعفًا في الأساسيات، بقدر ما يرتبط بضغوط سيولة قصيرة الأجل، حيث تتجه الأسواق إلى تصفية المراكز في فترات التوتر، قبل أن يستعيد الذهب دوره كملاذ آمن مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وقال إمبابي إنه من المتوقع أن يتحرك الذهب عالميًا في نطاق يتراوح بين 4700 و4800 دولار، بينما يتراوح محليًا بين 6950 و7050 جنيهًا لعيار 21، في ظل استمرار حالة الترقب لأي تطورات جديدة قد تحدد الاتجاه المقبل للأسعار.

استمرار الضغوط قد يدفع الذهب لاختبار مستوى دعم عند 4546 دولارًا

وأشار إلى أن استمرار الضغوط قد يدفع الذهب لاختبار مستوى دعم عند 4546 دولارًا، في حين أن نجاح مفاوضات السلام قد يسهم في استقرار أسعار النفط دون 95 دولارًا للبرميل، مع إمكانية صعود الذهب إلى نحو 4840 دولارًا.

كما تتوقع مؤسسات مالية كبرى، مثل JPMorgan وGoldman Sachs، أن يتحرك الذهب ضمن نطاق واسع بين 4000 و6300 دولار، مع متوسط متوقع يتراوح بين 4750 و5500 دولار بنهاية العام.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن الأسعار المحلية لا تزال أقل من نظيرتها العالمية بنحو 47 جنيهًا، في ظل استمرار وتيرة ضعف الطلب المحلي، وترقب الأسواق لحركة الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 7035 جنيها، وأغلق عند 6980 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 101 دولار، حيث افتتحت التعاملات 4822 دولارا، عند وأغلقت عند 4721 دولارًا.

الذهب استعاد جزءًا من خسائره بعد تراجع استمر ليومين

وأشار التقرير، إلى أن الذهب استعاد جزءًا من خسائره بعد تراجع استمر ليومين، مستفيدًا من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وهو ما منح الأسواق مساحة لالتقاط الأنفاس وترقب جولة جديدة من محادثات السلام.

وصعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته في الجلسة الأوروبية، متعافيًا من أدنى مستوى أسبوعي قرب 4668 دولارًا سجله في اليوم السابق، بدعم من تراجع طفيف في الدولار عقب إعلان التمديد.

وأوضح التقرير، أنه رغم هذا التعافي، لا تزال حالة القلق تسيطر على المستثمرين في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب توقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تيسيرًا، وهو ما قد يحد من ضعف الدولار ويكبح مكاسب الذهب.

وكان ترامب قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات، في حين نفت مصادر إيرانية طلب طهران لهذا التمديد، ما يعكس استمرار التباين في المواقف.

كما تظل التوترات قائمة بسبب الحصار البحري الأمريكي، حيث تسعى واشنطن للإبقاء على الضغوط، بينما تشترط إيران رفع الحصار قبل استئناف المحادثات، وهو ما يُبقي المخاطر الجيوسياسية قائمة ويدعم جاذبية الدولار كعملة احتياطية.

وقال فاروق، إن تصريحات كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فسرت كنبرة تميل إلى التشدد، حيث أكد التزامه باستقلالية القرار النقدي وعدم تقديم تعهدات بخفض الفائدة، إلى جانب دعوته لإطار جديد لمواجهة التضخم بعيدًا عن أدوات التوجيه المستقبلي، ما يعزز توجهًا يعتمد بشكل أكبر على البيانات.

أضاف، أن هذا المشهد يضع الذهب أمام معادلة معقدة؛ فاستمرار ارتفاع الفائدة يدفع الأسعار للهبوط دون 4700 دولار، بينما أي تحول مفاجئ نحو التيسير قد يضعف الدولار ويدعم صعود الذهب.

تحركات مؤشر الدولار الأمريكي تظل العامل الأكثر تأثيرًا على الذهب

ولفت، إلى تحركات مؤشر الدولار الأمريكي تظل العامل الأكثر تأثيرًا على الذهب، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة شراء المعدن للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما يقلص الطلب العالمي.

ويتزامن ذلك مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عامين 3.77%، فيما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.288%، وهو ما يعزز تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفي سياق متصل، تواصل البنوك المركزية لعب دور محوري في دعم السوق، إذ أظهرت بيانات الربع الأول من 2026 استمرار الطلب الرسمي، رغم تباطؤه مؤقتًا في يناير عند 5 أطنان مقارنة بمتوسط 27 طنًا شهريًا في 2025، قبل أن يعاود الارتفاع خلال فبراير.

ويبرز اتساع قاعدة المشترين كأحد أهم التحولات، مع عودة دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى السوق، إلى جانب استمرار الصين في تعزيز احتياطياتها للشهر السابع عشر، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الأصول النقدية التقليدية.

كما تعكس تدفقات السوق الفعلية قوة الطلب، مع ارتفاع صادرات الذهب السويسرية بنحو 30% خلال مارس، خاصة نحو مراكز التداول الكبرى مثل المملكة المتحدة.

رغم الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد، فإن الطلب المؤسسي، وعلى رأسه مشتريات البنوك المركزية، يواصل ترسيخ قاعدة صلبة لسوق الذهب، ما يدعم النظرة الإيجابية على المدى المتوسط والطويل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب المحلية تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 7000 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.