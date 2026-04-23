ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعيار 21 يسجل 7010 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 08:56 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 7010 جنيهات.

وسجل عيار 24 نحو 8012 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6009 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 56080 جنيهًا.

في المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 11 دولارًا، لتسجل 4730 دولارًا، ووفقًا بيانات مجلس الذهب العالمي.

كانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر عيار 21 التعاملات عند 6980 جنيها، وأغلق عند 6980 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات 4721 دولارا، عند وأغلقت عند 4741 دولارًا.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المصرية تتحرك حاليًا في نطاق ضيق نتيجة توازن دقيق بين عوامل متضادة، موضحًا أن التراجع الأخير لا يعكس تحولًا حادًا في الاتجاه بقدر ما يعبر عن حالة ترقب مسيطرة على قرارات المستثمرين.

وأضاف إمبابي أن انخفاض الأوقية عالميًا كان العامل الرئيسي في الضغط على الأسعار، بينما حدّ ارتفاع سعر الدولار محليًا من عمق الهبوط، مؤكدًا أن السوق في مرحلة “إعادة تسعير” واختبار مستويات أكثر من كونه اتجاه هابط قوي.

وأوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع محليًا ليصل إلى نحو 52.66 جنيه، وهو ما كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب، إلا أن التراجع العالمي للأوقية حدّ من هذا التأثير، ليبقى السعر في نطاق محدود،

وتعكس معادلة التسعير الحالية حالة توازن واضحة، حيث يتحرك السعر المحلي وفق العلاقة المباشرة بين الأوقية العالمية وسعر الصرف، مع تأثير إضافي لهوامش السوق.

وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل كشفت عن تطور مهم في سلوك السوق، حيث تراجعت من 46.91 جنيهًا بنسبة 0.68% إلى 18.72 جنيهًا فقط بنسبة 0.27% خلال يوم واحد، وهو انخفاض حاد يشير إلى تحسن كفاءة التسعير وضغط واضح على هوامش التجار.

وأضاف أن هذا التراجع السريع يعكس إما زيادة في المعروض أو ضعفًا في الطلب، وفي الحالتين يعكس سوقًا تميل إلى الهدوء والانضباط السعري، كما يظهر ضعف النشاط بوضوح من خلال تراجع عدد التحديثات السعرية من 8 تحديثات إلى تحديثين فقط، وهو مؤشر مباشر على انخفاض حجم التداول وحالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية العالمية.

وتشير التقديرات إلى استمرار تحرك الذهب في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال المدى القصير، مع بقاء الأسعار قرب مستويات 6950 إلى 7020 جنيهًا لعيار 21، لحين ظهور محفزات جديدة سواء من جانب السياسة النقدية الأمريكية أو تطورات الملف الجيوسياسي.

على المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة، حيث تراجعت الأوقية من نحو 4740 دولارًا إلى 4695 دولارًا بنسبة تقارب 0.95%، متأثرة باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

كما تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي عزز المخاوف من تصاعد التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في وقت يترقب فيه المستثمرون وضوح الرؤية بشأن تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وظلت أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، إلى جانب غياب أي تقدم في مسار المفاوضات السياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بينما تراجعت الأوقية وسط تداولات متقلبة الخميس؛ إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ويأتي ذلك بينما تترقب الأسواق وضوح الرؤية بشأن مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت أسعار الذهب والفضة انخفاضًا خلال الليل مع تداولات الأسواق الآسيوية، وبداية تعاملات اليوم، متأثرة بصعود أسعار النفط، ورغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف إطلاق نار مفتوح مع إيران، فإن التوترات في الشرق الأوسط لم تهدأ.

وعلى الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن النظرة العامة للذهب تميل إلى السلبية، في انتظار كسر واضح لمستوى 4700 دولار، بما قد يمهد لموجة هبوط أعمق خلال الفترة المقبلة.

ويتعرض الذهب لضغوط إضافية نتيجة قوة الدولار الأمريكي، المدعوم بتصاعد التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.

وفي المقابل، تؤدي المخاوف المستمرة بشأن التضخم إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدعم الدولار ويضعف جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

كما تسهم الزيادات المتواصلة في تكاليف الطاقة في إبقاء مخاوف التضخم في صدارة اهتمامات الاحتياطي الفيدرالي، حيث تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الطلب على الذهب.

ميدانيًا، أفادت تقارير بأن إيران استهدفت ثلاث سفن ردًا على هجوم بحري أمريكي وحصار مستمر قرب مضيق هرمز، وهو الممر الذي كان ينقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار الطاقة، مع تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل عند الافتتاح.

ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الطلب على المعدن النفيس.

وبحسب استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين، من المرجح أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات الطاقة.

كما تراجعت توقعات الأسواق لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 23%، مقابل 28% قبل أسبوع، بعد أن كانت التقديرات تشير سابقًا إلى خفضين خلال العام الجاري.

وفي سياق العوامل الداعمة لتحركات الأسعار، أظهرت دراسة حديثة صادرة عن «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن موسم «أكشاياتريتيا» في الهند لا يزال يمثل أحد المحركات المؤثرة في الطلب العالمي على الذهب، رغم تراجع زخمه التقليدي. فالموسم، الذي يسهم بنسبة تتراوح بين 1% و2% من الطلب السنوي خلال يوم واحد، بات تأثيره يمتد إلى أسواق الخليج ومصر عبر ارتباط التسعير بالبورصات العالمية.

كما كشفت الدراسة عن تحول هيكلي في سلوك المستهلكين، حيث تراجع الطلب على المشغولات لصالح السبائك والعملات والصناديق الاستثمارية، مدفوعًا بارتفاع الأسعار القياسية، وهو ما يعزز من دور الذهب كأداة ادخار واستثمار أكثر من كونه سلعة استهلاكية، ويؤثر بالتبعية على اتجاهات السوق خلال الفترات الموسمية.

