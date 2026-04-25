هل يستبدل الذكاء الاصطناعي الموظفين؟ موجة تسريحات تهز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 04:26 مساءً - كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن كبرى شركات التكنولوجيا العالمية تواصل خلال عام 2026 تنفيذ موجات واسعة من تقليص العمالة، في ظل تسارع التحول نحو الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف قطاعات العمل.

هل يستبدل الذكاء الاصطناعي الموظفين؟

أوضحت المجلة، في تقرير حديث، أن شركة "ميتا" أعلنت عبر مذكرة داخلية عن خطتها للاستغناء عن نحو 8 آلاف موظف، بما يعادل قرابة 10% من إجمالي القوى العاملة لديها، إلى جانب إلغاء حوالي 6 آلاف وظيفة كانت مطروحة للتوظيف، وذلك في إطار إعادة هيكلة تستهدف رفع الكفاءة المالية للشركة، بالتزامن مع توجيه استثمارات أكبر نحو مجالات توسع استراتيجية جديدة.

وأكد متحدث رسمي باسم "ميتا" صحة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطوات ضرورية لإعادة توزيع الموارد، ومواكبة حجم الاستثمارات الضخم الذي تضخه الشركة في مسارات النمو المستقبلية.

شركة مايكروسوفت تعرض برامج مغادرة طوعية

أفادت تقارير أخرى بأن شركة "مايكروسوفت" عرضت برامج مغادرة طوعية على نحو 7% من موظفيها في الولايات المتحدة، مع تركيز هذه العروض على الموظفين أصحاب الخبرات الطويلة داخل الشركة، وفق ما ورد في مذكرات داخلية تم تداولها عبر وكالات أنباء دولية.

ومن جانبه، رأى ديزموند لاكمان، الخبير الاقتصادي في معهد "أمريكان إنتربرايز"، أن هذه التطورات تعكس بوضوح التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، خصوصًا في الوظائف الإدارية والمستويات الوظيفية المبتدئة.