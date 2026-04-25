التقديم متاح الآن.. 6732 وظيفة جديدة في 9...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 04:26 مساءً - في تحرك جديد لدعم تشغيل الشباب وتعزيز فرص العمل اللائق، أعلنت وزارة العمل عن طرح 6732 فرصة عمل ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التشغيل وتحفيز سوق العمل، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنوعًا، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

توزيع 6732 فرصة عمل على 9 محافظات مصرية

تشمل فرص العمل المطروحة عددًا من المحافظات الحيوية، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، السويس، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، وكفر الشيخ، ويهدف هذا الانتشار الجغرافي إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي في سوق العمل.

ويعكس هذا التنوع في المواقع حرص وزارة العمل على تلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، مع توفير فرص حقيقية للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم، ما يقلل من أعباء الانتقال ويزيد من فرص الاستقرار الوظيفي.

وظائف وزارة العمل أبريل 2026

تتنوع الوظائف المتاحة لتشمل طيفًا واسعًا من التخصصات المهنية والفنية، حيث تضم مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة بفروعها المختلفة مثل الاتصالات والكهرباء، بالإضافة إلى وظائف في الميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة.

كما تشمل النشرة وظائف في مجالات الأمن والمخازن، إلى جانب فرص عمل للسائقين بمختلف أنواع الرخص، ووظائف في قطاعي الفندقة والمطاعم، فضلًا عن عدد من المهن الإنتاجية والخدمية، ما يتيح فرصًا مناسبة لمختلف المؤهلات والخبرات، سواء للكوادر المتخصصة أو العمالة الفنية.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

أتاحت وزارة العمل عدة آليات للتقديم على هذه الوظائف، لتسهيل وصول المواطنين إلى الفرص المتاحة، حيث يمكن للراغبين التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو زيارة مديريات العمل في المحافظات المختلفة، كما يمكن التقديم من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الرسمي للوزارة في إطار التوسع في الخدمات الرقمية.