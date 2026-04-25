وزير الكهرباء: العاملون ركيزة أساسية لنجاح خطة دعم وتطوير الشبكة الموحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 04:27 مساءً - واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية خلال أيام العطلات الرسمية، وتواجد الأطقم الطبية والتخصصات المختلفة في جميع العيادات بما يلبي حاجة المرضى، في ضوء خطة تطوير شركة الخدمات الطبية وانعكاسها على معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين في النطاق الجغرافي في المحافظات، في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارتها، لا سيما رأس المال البشري في قطاع الكهرباء الذي يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة.

استهل الدكتور محمود عصمت، الزيارة المفاجئة، بمراجعة قائمة العمل في جميع الأقسام على مدار اليوم السبت للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وتفقد الدكتور عصمت، الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ، وأدار حوارا مع المرضى لمعرفة انطباعاتهم ومدى الرضاء حول جودة الخدمة، وإضافة خدمات وتخصصات جديدة وتكثيف العمل في بعض العيادات، وتمت مراجعة الحالات ووجود قوائم انتظار من عدمه، ومجريات العمل وآليات التيسير على العاملين وتقليل أوقات الانتظار داخل العيادات، وكذلك ضوابط صرف الأدوية، ونظام عمل صيدليات الأقسام الداخلية، وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ للاشتباه في حالة "زائدة "منذ الإبلاغ عن استقبالها مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب، والذى تبين أنها لا تستدعي إجراء جراحة، وشملت الجولة تفقد أماكن انتظار المرضى والتأكد من توافر سبل العناية والاهتمام بهم.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن العاملون في قطاع الكهرباء، هم خط الدفاع الأول لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لمختلف القطاعات وركيزة أساسية لنجاح خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة، وعليهم جانب كبير من مسئولية إنجاح خطة العمل ، موضحا أن شركة الخدمات الطبية والمستشفيات والقطاعات التابعة تمتلك مقومات النجاح وتقديم الخدمة الطبية بمعايير عالمية، مشيرا إلى التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين في نطاق عمل الأفرع في المحافظات، مضيفا أن العاملين من حقهم الحصول على رعاية طبية لائقة، وأن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برأس المال البشري، خاصة وأن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حالياً على حسن إدارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها.