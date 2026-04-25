عرض نهائي من الزمالك لـ «أحمد حمدي» قبل حسم مصيره

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 04:27 مساءً - استقر مسئولو نادى الزمالك على تقديم عرض نهائي لـ أحمد حمدي لاعب الفريق،عقب انتهاء منافسات بطولة الدوري المصري والكونفدرالية لحسم مصيره مع القلعة البيضاء خاصة بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، يتم خلالها تقديم العرض النهائي للتجديد، في محاولة لحسم الملف بشكل نهائي قبل نهاية الموسم.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيكون أمام أحمد حمدي خيار الرحيل المجاني مع نهاية الموسم الحالي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده، وسط ترقب لموقفه النهائي سواء بالاستمرار أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.

من جانبه طلب طلب أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصيره مع القلعة البيضاء، خاصة بعد تجميده خلال الفترة الماضية، وعدم مشاركته فى المباريات، فضلا عن عدم صرف مستحقاته المالية أسوة بزملائه فى الفريق.

وكشف مصدر مقرب من أحمد حمدي لاعب الزمالك، أن الأخير لم يوقع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، رغم دخوله فترة السماح التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة الزمالك، نافيًا ما تردد حول توقيعه لنادي بيراميدز.