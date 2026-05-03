نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. هيرميس مديرا لطرح نسبة تصل إلى 20% من مصر لتأمينات الحياة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 05:01 مساءً - اختارت اللجنة الفنية والتي ضمت خبراء من من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس EFG Hermes مديرًا لطرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي .

ونشر صندوق مصر السيادي إعلانا في الجرائد والمواقع الإلكترونية لاستجلاب العروض من المؤسسات الراغبة في المنافسة على طرح حصة من مصر لتأمينات الحياة وذلك لضمان التكافؤ في الفرص ومزيد من الشفافية بين كافة المؤسسات الراغبة ، بما يضمن التنفيذ وفق أفضل الممارسات .

وتلقى صندوق مصر السيادي نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.

لجنة متخصصة ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة تحت إشراف الصندوق السيادي لدراسة العروض الفنية والمالية

وتم تشكيل لجنة متخصصة ضمت خبراء من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، لتولي دراسة وتحليل وتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.

بنك الاستثمار يرجح إتمام الإجراءات والطرح قبل نهاية النصف الثاني من 2026

وقد أسفرت أعمال التقييم، وفي ضوء توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديرًا لعملية الطرح، على أن يكون الموعد المستهدف لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفق تقديرات بنك الاستثمار .

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام 1900، حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياه في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.

وشهدت مراحل التقييم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع بنوك الاستثمار المتقدمة، تم خلالها مناقشة كافة تفاصيل العروض بشكل دقيق، مع تطبيق إطار تقييم استند إلى مجموعة من المعايير الفنية والمالية المحددة.

وشملت المعايير الفنية خبرة بنك الاستثمار في أسواق رأس المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين في مصر، وفهمه لطبيعة أعمال الشركة واستراتيجية الطرح المقترحة، إلى جانب كفاءة فريق العمل المقترح وخبراته العملية.

أما التقييم المالي، فقد ركز على هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح، وأي تكاليف أخرى مرتبطة بتنفيذ الصفقة.

