ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة في حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 05:17 مساءً - توفي منذ قليل الفنان الكبير هاني شاكر بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب رحلة علاجية شاقة داخل أحد المستشفيات الكبرى في فرنسا، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية المكثفة داخل العناية المركزة.

اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر قبل رحيله

شهدت الأيام الأخيرة من حياة أمير الغناء العربي هاني شاكر تراجعًا ملحوظًا في حالته الصحية، بعد إصابته بمشكلات حادة في القولون، استدعت خضوعه لعملية جراحية لاستئصال القولون بالكامل، ورغم نجاح التدخل الجراحي في بدايته، إلا أن مضاعفات لاحقة أثرت بشكل كبير على وضعه الصحي، ما أدى إلى تذبذب حالته بين التحسن والتدهور.

وبعد فترة من العلاج داخل مصر، قرر الفريق الطبي سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج والتأهيل، حيث استجابت حالته في البداية بشكل نسبي، قبل أن تتعرض لانتكاسة جديدة، تمثلت في فشل حاد في الجهاز التنفسي، ما استدعى دخوله العناية المركزة مرة أخرى حتى وافته المنية.

حالة هاني شاكر الصحية قبل وفاته

في سياق متصل، كشفت الفنانة "نادية مصطفى" عن تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للفنان الراحل، نافيةً ما تم تداوله بشأن بعض الشائعات، مؤكدة أن المعلومات غير الرسمية التي انتشرت عبر وسائل الإعلام لا تعكس الواقع، وأن بعض الصور المتداولة له على سرير المرض غير حقيقية وتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن حالته كانت تخضع للمتابعة الطبية الدقيقة حتى تعرض لانتكاسة الفشل التنفسي الأخيرة، مع توجيه الدعاء له بالشفاء قبل إعلان وفاته.