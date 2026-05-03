وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض.. تفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 05:17 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي والصحف الإخبارية أنباء مؤسفة عن رحيل أمير الغناء العربي" هاني شاكر" وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية طويلة استدعت نقله إلى غرف العناية المركزة في باريس وسط حالة من القلق تسود الوسط الفني.

وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر

كتبت الفنانة نادية مصطفى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية عبر حسابها الرسمي فيسبوك جملة بسيطة تنعي أسرة الفنان هاني شاكر" سكت الكلام ولا حول ولا قوة الا بالله مع ارفاق نعي شريف هاني شاكر لوالده الراحل إثر تدهور حالته الصحية.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت بأن الفنان قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون استدعت استئصال جزء منه بعد تدهور الحالة وتعرضه لأزمة صحية وسط متابعة طبيبة لحالته الصحية خلال رحلة علاجه.

رغم التحسن الطفيف التي ظهر مؤخرًا بالحالة الصحية للفنان هاني شاكر إلا أنه تعرض لبعض المضاعفات القوية أثرت على حالته بشدة.

نعي شريف هاني شاكر لوالده

من جانبه أعلن نجل أمير الغناء العربي شريف هاني شاكر في منشور متداول عبر صفحته الرسمية على انستغرام وعلق" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي والدي وصديقي وحبيبي وسندي فقيد الوطن العربي أمير الغناء" هاني شاكر" لم أفقد أبًا فقط بل فقدت روحي وأقرب شخص إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللحظات الأخيرة لأمير الغناء العربي هاني شاكر