بعد إعلان رحيل الفنان هاني شاكر.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 05:17 مساءً - أصدرت منذ قليل نقابة المهن الموسيقية المصرية نعياً للفنان الكبير "هاني شاكر" الذي فارق الحياة منذ ساعات قليلة، حيث فجع خبر وفاته المصريين خاصةً بعد صراعه مع المرض لفترة كبيرة ظل خلالها بعيداً عن الأضواء وخاضعاً للإجراءات الطبية اللازمة.

أهم أعمال المطرب هاني شاكر

نشرت النقابة نعي ببالغ الحزن والأسى على الراحل هاني شاكر الملقب بـ "أمير الغناء العربي" والذي ترك بصمة كبيرة في قلوب الشعوب العربية بأكثر من عمل فني اسطوري ارتبط مع الجمهور بذكريات مختلفة ومتعددة، حيث قدم على مدار رحلته عدة أغاني مميزة أبرزها "علي الضحكاية و الحلم الجميل و جرحي أنا و كده برضه يا قمر وياريتني".

قدم هاني شاكر للفن الكثير من الخدمات حيث تولى منصب نقيب المهن الموسيقية وعمل على تقديم قيمة حقيقية للفن وحفظ كرامة الفنانين والحرص على صورة الفن المصري أمام العالم، ولم يكن هاني شاكر مجرد مغني يمتلك عدد كبير من الأغاني الناجحة وإنما كان قيمة فنية كبيرة قريبة من قلوب الشعب المصري.