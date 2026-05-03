تابع كافة الأخبار العالمية مجاناً.. تردد قناة France...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 05:17 مساءً - تعد قناة France 24 واحدة من المنصات الإخبارية التي تتحرك كساعة عالمية لا تتوقف تنقل الأحداث من قلبها إلى شاشة المشاهد في لحظتها، بفضل تنوع لغاتها وانتشار مراسليها أصبحت القناة مصدرًا مهمًا لكل من يبحث عن متابعة دقيقة وتحليل متوازن لما يدور حول العالم من السياسة إلى الاقتصاد وصولًا إلى القضايا الإنسانية.

تردد قناة France 24 على نايل سات

يمكن استقبال قناة France 24 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11996 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تعديل الإشارة: QPSK

الجودة: HD (بث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)

الموقع المداري: 26 درجة شرقًا

كما يمكن متابعة القناة أيضًا عبر التردد الآخر:

التردد: 12072 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تعديل الإشارة: 8PSK – DVB-S2

محتوى قناة France 24

تعتمد قناة France 24 على تقديم محتوى إخباري شامل يغطي مختلف القضايا الدولية والإقليمية حيث تعرض نشرات إخبارية متواصلة على مدار اليوم تتابع آخر التطورات في السياسة والاقتصاد، كما تقدم القناة برامج تحليلية تستضيف خبراء ومحللين لمناقشة الأحداث من زوايا متعددة ما يمنح المشاهد فهمًا أعمق للخلفيات والتداعيات.