يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 05:17 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد 3 مايو 2026 إلى مواجهة قوية تجمع بين إيه سي ميلان وساسولو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، في لقاء يُقام على ملعب «مابي – سيتا ديل تريكولور»، وسط أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب نهاية الموسم.

يدخل ميلان هذه المواجهة وهو يدرك أن أي تعثر قد يهدد موقعه في المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 67 نقطة بعد 34 مباراة. الفريق يعيش فترة ليست مثالية من حيث الفاعلية الهجومية، إذ تراجع معدل تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة، وهو ما يضع ضغطًا واضحًا على الخط الأمامي بقيادة رفائيل لياو وكريستيان بوليسيتش، مع اعتماد المدرب على حلول تكتيكية لاستعادة الانتصارات.

في المقابل، يدخل ساسولو اللقاء بأريحية أكبر بعد ضمان البقاء رسميًا في الدوري، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة. الفريق يقدم مستويات مستقرة نسبيًا في الفترة الأخيرة، ونجح في إزعاج عدة فرق قوية بفضل تنظيمه الدفاعي السريع وقدرته على استغلال الهجمات المرتدة، إلى جانب تألق مهاجمه أندريا بينامونتي الذي يمثل الورقة الأخطر في تشكيلة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ساسولو

يمكن متابعة المباراة عبر عدة منصات بث، أبرزها منصة StarzPlay التي تقدم تغطية مباشرة لمنافسات الكالتشيو في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تطبيق STC TV ومنصة شاشا، إلى جانب تغطيات تلفزيونية عبر قنوات رياضية مختلفة في الشرق الأوسط.

كيفية مشاهدة مباراة ميلان ضد ساسولو عبر الإنترنت

توفر منصات StarzPlay وSTC TV خدمة البث المباشر بجودة عالية، مع إمكانية متابعة اللقاء عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الشاشات الذكية، ما يمنح المشجعين تجربة مشاهدة مرنة وسهلة من أي مكان.

موعد مباراة ميلان ضد ساسولو

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا، حيث يسعى ميلان لحصد ثلاث نقاط ثمينة، بينما يأمل ساسولو في مواصلة تقديم عروضه الإيجابية أمام الكبار.