وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER الإماراتية مشروعات طاقة بقدرة 1500 ميجاوات

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 11:01 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعباسية، وفدا من شركة “AMEA POWER” إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات.

وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة، ومحطات البطاريات المستقلة سعة 2100 ميجاوات ساعة، والتي تقوم المجموعة بتنفيذها في مناطق الزعفرانة، ورأس شقير، وبنبان، فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.

تناول اللقاء متابعة التشغيل للمشروعات المربوطة على الشبكة فى كوم امبو بمحافظة أسوان قدرة 500 ميجاوات، وبطاريات التخزين المتصلة بالمحطة سعة 300 ميجاوات ساعة، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس قدرة 500 ميجاوات، وناقش الاجتماع، تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى ضوء المخطط الزمني لمشروعات (أمونت 2 لطاقة الرياح) قدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع رأس شقير، وأبيدوس 2 للطاقة الشمسية فى منطقة بنبان قدرة 1000 ميجاوات، بالاضافة إلى 600 ميجاوات بطاريات تخزين متصلة.

وشمل الاجتماع متابعة الاعمال فى مشروع بطاريات التخزين المنفصلة “Standalone” سعة 500 ميجاوات ساعة بمنطقة الزعفرانة، وكذلك مشروع بطاريات التخزين المنفصلة سعة 1000 ميجاوات ساعة بمنطقة بنبان، وتم التأكيد خلال الاجتماع على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة فى التوقيتات المحددة والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المنفصلة لاهميتها فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، مشيراً إلى الـتوسع المدروس فى أنظمة تخزين الطاقة وإقامة المحطات المتصلة وعدد من المحطات المنفصلة، واتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة الدولة للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن برنامج عمل قطاع الكهرباء لدعم إستخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة “AMEA POWER” الإماراتية والجدية والالتزام بالخطط الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات التى تقوم عليها الشركة.

