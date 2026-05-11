ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة “YANG FAN” بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 مايو 2026 11:01 مساءً - دوت الخليج_ استقبل هيئة ميناء دمياط السفينة العملاقة «YANG FAN» التي ترفع علم بنما والقادمة من سنغافورة، وعلى متنها شحنة من خام السلاج الصب الوارد من الصين، بإجمالي حمولة بلغت نحو 144.780 ألف طن، لتسجل بذلك أكبر حمولة بضائع صب يتم استقبالها بالميناء منذ إنشائه.

وتُعد السفينة «YANG FAN» من السفن العملاقة في مجال نقل بضائع الصب، إذ يبلغ طولها 289 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 16 مترًا، بما يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية الممر الملاحي والأرصفة البحرية بالميناء لاستقبال السفن ذات الغواطس العميقة وفق أعلى المعايير الملاحية العالمية.

وأكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله أن استقبال السفينة بهذه الحمولة القياسية يمثل شهادة جديدة على نجاح خطط التطوير الشامل التي شهدها الميناء خلال السنوات الماضية، سواء من خلال تعميق الممر الملاحي، وزيادة أعماق الأرصفة، وتحديث منظومة الخدمات البحرية، ورفع كفاءة التشغيل والتداول.

وأشار إلى أن مرشدي الهيئة وأطقم الوحدات والخدمات البحرية وعمال الرباط أظهروا مستوى متميزًا من الكفاءة والخبرة في تنفيذ أعمال الإرشاد والقطر والتأمين والتراكي والرباط، بما أسهم في إتمام دخول السفينة ورباطها بأمان تام وفي زمن قياسي رغم الحمولة الضخمة والغاطس الكبير.

وأوضح أن أعمال تفريغ الشحنة سيتم تنفيذها باستخدام أحدث المعدات التابعة لشركة سيسكو ترانس، بالتنسيق مع هيئة الميناء وكافة الجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية في أعمال التداول والتفريغ.

