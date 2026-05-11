وزير الكهرباء: دعم وتحديث الشبكة القومية لتعزيز إدارة الطاقة ومنع الهدر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 مايو 2026 09:13 مساءً - التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفداً من تحالف شركات “جيلا -انترو – سيجنفاي” برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح رئيس شركة التوكل الكهربائية ” جيلا”، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث التعاون فى مجالات كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات العمل المشترك.

بحث إمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آليات التعاون المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما فى ذلك عدد من الطروحات من بينها مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك، وكذلك إمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك وفقاً لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة يتم تركيبها داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات.

بحث إمكانية العمل مع تحالف “جيلا -انترو – سيجنفاي” في مجال توزيع الكهرباء

وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك في مجال توزيع الكهرباء في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك اقامة مشروعات للطاقة المتجددة، مزودة ببطاريات تخزين وربطها على شبكات التوزيع فى اطار العمل على نشر استخدامات الطاقة الشمسية.

وقال عصمت، ان تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة الطاقة ومنع الهدر ضرورة لتحقيق الاستدامة، موضحا استمرار العمل فى إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة فى مزيج الطاقة لتصل 45% عام 2028.

وأكد العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والارتفاع بجودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، مشيرا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر وأن هناك العديد من النماذج التي تغطي مختلف الاستخدامات، الصناعية والمنزلية والتجارية، مشددا على مواصلة العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة فى التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

