رئيس الوزراء: مصانع مصر تعمل بكفاءة عالية وخطط توسع طموحة حتى 2030

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:13 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الموسعة اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في المؤتمر الصحفي عقب الجولة الميدانية الموسعة التي شملت محافظتين، موضحا أن الجولة استغرقت أكثر من خمس ساعات، وتضمنت تفقد سبعة مصانع مختلفة، بدأت بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتختتم في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل، إلى جانب تفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى أخرى تعمل في قطاعات متعددة، من بينها صناعة المشروبات الغازية، والكابلات الكهربائية، والحديد والمنتجات الحديدية المتخصصة، والمنتجات الكيماوية التي تدخل في صناعة المنظفات، وصولا إلى قطاع المنتجات الغذائية الذي شهد ختام الجولة وعقد المؤتمر الصحفي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة رافقه فيها وزير الصناعة، إلى جانب محافظي الجيزة والمنوفية، باعتبارها جولة متكاملة تخص قطاع الصناعة بالكامل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما استمع إليه من أصحاب المصانع ومسؤوليها يبعث على التفاؤل، مؤكدا وجود طفرة كبيرة للغاية في معدلات الإنتاج خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، لافتا إلى أن جميع المصانع لديها خطط توسعية طموحة تمتد حتى عام 2030.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على تجربة ناجحة لشباب مصريين أسسوا علامة تجارية مصرية في مجال المشروبات الغازية، موضحا أنهم تمكنوا من إطلاق علامة مصرية بنسبة 100% وبجودة عالية للغاية في قطاع تهيمن عليه كبرى الشركات العالمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المنتج المصري يتم تصديره حاليا إلى أكثر من 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك خططا توسعية لزيادة حجم الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض رئيس الوزراء تفاصيل الجولة، مشيرا إلى تفقد مصنع للحديد يخصص جزءا كبيرا من إنتاجه للتصدير، وصولا إلى مصنع المنتجات الغذائية والحلويات الذي شهد عقد المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تصديرها إلى الخارج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تعكس حالة تفاؤل كبيرة، وتؤكد أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بصورة واضحة، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع أكدوا أن برنامج دعم الصناعة ودعم التصدير، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمار، أحدثت فارقا كبيرا في قدرتهم على التوسع والإنتاج.

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري على أن مستقبل مصر يعتمد على عدد من القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة وملف التصدير، باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه حرص، برفقة المهندس وزير الصناعة، خلال الجولة على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه المستثمرين، قائلا إن الهدف كان تحديد المشكلات بدقة والعمل على حلها وتذليل العقبات بشكل فوري.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف، وفقا لما أعلنه وزير الصناعة، الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف رئيس الوزراء أن أكثر ما يبعث على التفاؤل خلال الجولة هو الاعتماد المتزايد على الشباب المصري في مختلف المصانع، مشيرا إلى أن مديري الشركات أكدوا ما يتمتع به العمال المصريون من كفاءة ومهارة وجودة في الأداء في مختلف التخصصات.

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير لجميع العاملين والعاملات في مصانع مصر، تزامنا مع شهر مايو الذي يشهد الاحتفال بعيد العمال، مؤكدا أن وجود الشباب داخل مواقع الإنتاج يبعث على الطمأنينة بشأن مستقبل الدولة المصرية.

