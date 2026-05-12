الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا بنسبة 5.3% لتسجل 330.6 مليون دولار في 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:13 صباحاً - سمر السيد_ أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا لتصل إلى 330.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 313.9 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%.

كما أوضحت البيانات أن قيمة الواردات المصرية من كينيا بلغت 264.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 260.2 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا ليصل إلى 594.7 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 574.1 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

وبيّنت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2025 تضمنت:

فيما جاءت أهم مجموعات السلع التي استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2025 كالتالي:

وأوضحت البيانات أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في كينيا بلغت 11.9 مليون دولار خلال العام المالي 2024 / 2025، مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 / 2025، مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3 ملايين دولار خلال العام المالي 2024 / 2025، مقابل 558 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 28.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 / 2025، مقابل 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024.

وسجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان كينيا 58.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وفقًا للبيانات.

كما بلغ عدد المصريين المتواجدين في كينيا نحو 8.5 ألف مصري حتى نهاية عام 2024، طبقًا لتقديرات البعثة.

وأوضح البيان أن إصدار هذه البيانات يأتي في إطار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا – فرنسا التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو الجاري، وفي إطار حرص الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس.

وتنعقد القمة تحت شعار «إفريقيا إلى الأمام» بهدف تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية.

