السيسي وماكرون يشاركان في عشاء عمل رسمي ضمن فعاليات قمة إفريقيا–فرنسا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:01 صباحاً - دوت الخليج_ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، واستضافه الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، تكريمًا لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا–فرنسا.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث دارت مناقشات بناءة حول آفاق التعاون الإفريقي الفرنسي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلًا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في الساحة الإفريقية.

