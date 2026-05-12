البترول تبحث مع شل وبتروناس التوسع في استثمارات الغاز بالبحر المتوسط

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:01 صباحاً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلستي عمل مع قيادات شركتي شل وبتروناس في مصر، حيث التقى داليا الجابري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر، والمهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر الماليزية، لبحث خطط تكثيف البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والتي تُعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في مصر، حيث تتولى شل تشغيل المنطقة بمشاركة بتروناس.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الحفر والتنمية والاستكشاف، في ضوء المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب وشراكة متوازنة تدعم ضخ استثمارات جديدة وتسريع تنمية الاكتشافات.

ومن جانبهما، أشادت قيادات الشركتين بالإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لسداد وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدين أن تلك الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وشجعت على التوسع في ضخ استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

وتابع الوزير مع الشركتين موقف الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية عشرة «أ» بمنطقة غرب الدلتا العميق، والتي تستهدف بدء أعمال حفر آبار جديدة لإنتاج الغاز خلال العام المقبل، إلى جانب بحث الفرص الاستكشافية الواعدة بالمنطقة.

كما استعرض المهندس كريم بدوي مع شركة شل تطورات برنامج الحفر الجاري تنفيذه حاليًا، والذي يستهدف وضع حقل غرب مينا على خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وشهد اللقاء كذلك متابعة نتائج أعمال الاستكشاف التي أسفرت عن تحقيق كشف «سيريوس» للغاز، باعتباره كشفًا واعدًا يدعم إمكانات المنطقة.

وخلال لقائه مع شركة بتروناس الماليزية، بحث الوزير فرص توسيع استثمارات الشركة في مصر، ليس فقط كشريك في مناطق الامتياز الحالية، ولكن أيضًا كمستثمر ومشغل رئيسي في مناطق جديدة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بالبحر المتوسط.

كما تناول اللقاء ما تطبقه الوزارة من نماذج استثمارية جديدة في مناطق غرب المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب برامج المسح السيزمي التي تنفذها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام أعمال البحث والاستكشاف.

