معهد التمويل الدولي: تدفقات قوية تعود إلى الأسواق الناشئة بـ58.3 مليار دولار في أبريل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:01 صباحاً - _ أظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين أن المستثمرين العالميين عادوا بقوة إلى أصول الأسواق الناشئة خلال شهر أبريل، مع تعافي الأسواق من موجات البيع التي أثارتها التوترات المرتبطة بحرب إيران.

وارتفعت تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل صافي عمليات الشراء والبيع في أسواق السندات والأسهم، إلى 58.3 مليار دولار في أبريل، لتعوّض معظم عمليات التخارج التي بلغت 66.2 مليار دولار في مارس، عندما أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زعزعة الأسواق العالمية.

وأوضح المعهد أن أداء الأسواق شهد تحولًا واضحًا خلال أبريل، حيث قادت أدوات الدخل الثابت موجة التعافي، على عكس شهر مارس الذي تحملت فيه الأسهم العبء الأكبر من عمليات البيع.

وسجلت ديون الأسواق الناشئة تدفقات داخلة بلغت 51.9 مليار دولار، بعد تخارج كبير بلغ 682 مليار دولار في مارس، فيما ارتفعت تدفقات الأسهم إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بتخارج قدره 65.5 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال معهد التمويل الدولي إن البيانات تعكس رغبة المستثمرين في العودة السريعة إلى الأسواق الناشئة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ذلك لا يعني عودة كاملة إلى حالة التفاؤل التي سبقت الأزمة، والتي شهدت تدفقات قياسية في بداية العام.

وأضاف المعهد أن بيانات التدفقات تشير إلى تراجع ضغوط التمويل الفورية، لكنها لا تعكس أن الصدمة الأساسية قد تم استيعابها بالكامل، مشيرًا إلى استمرار الضغوط على مستوردي الطاقة والشركات والبنوك المركزية في بعض الأسواق الناشئة.

