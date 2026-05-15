أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع صعود النفط بدفعة من مخاوف حرب إيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - _ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا صباح اليوم الجمعة، مقتفية أثر صعود ​أسواق النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

وأظهرت بيانات بورصة ​إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر استحقاق في ​هولندا في مركز تي.تي.إف ارتفع بمقدار ⁠1.435 يورو إلى 49.09 يورولكل ميجاوات/ساعة أو ​نحو 16.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4.25 بنس إلى 121.03 ​بنس لكل وحدة حرارية.

وقال ترامب اليوم ​الجمعة إن صبره مع إيران ينفد، وإنه اتفق في ‌محادثاته ⁠مع نظيره الصيني شي جين بينج على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ​الذي يمر ​عبره عادة ⁠ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ​العالم، مما دفع بأسعار الغاز والنفط ​إلى ⁠الارتفاع.

وصعدت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة صباح اليوم.

وارتفاع أسعار النفط من العوامل التي ترفع بدورها ⁠أسعار ​الغاز، إذ ترتبط العديد من ​عقود الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب بأسعار ​النفط.

