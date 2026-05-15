وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

أبراج السبت 16 مايو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية

تنمية المشروعات يصدر شهادات تصنيف لـ25 شركة ناشئة ابتكارية من إجمالي 61 شركة معتمدة رسميا

الإمارات والهند توقعان اتفاقيات كبرى في الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا

: بي.بي تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع صعود النفط بدفعة من مخاوف حرب إيران

وزير التخطيط: مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها

ميناء دمياط يعزز تدفق البضائع إلى أسواق الخليج عبر خط الرورو

إم إس ناو: تراجع غير مسبوق لشعبية ترامب بسبب حرب إيران وارتفاع التضخم

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع صعود النفط بدفعة من مخاوف حرب إيران

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - _ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا صباح اليوم الجمعة، مقتفية أثر صعود ​أسواق النفط بعدما قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع.

وأظهرت بيانات بورصة ​إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر استحقاق في ​هولندا في مركز تي.تي.إف ارتفع بمقدار ⁠1.435 يورو إلى 49.09 يورولكل ميجاوات/ساعة أو ​نحو 16.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو بمقدار 4.25 بنس إلى 121.03 ​بنس لكل وحدة حرارية.

وقال ترامب اليوم ​الجمعة إن صبره مع إيران ينفد، وإنه اتفق في ‌محادثاته ⁠مع نظيره الصيني شي جين بينج على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ​الذي يمر ​عبره عادة ⁠ما يقرب من 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ​العالم، مما دفع بأسعار الغاز والنفط ​إلى ⁠الارتفاع.
وصعدت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة صباح اليوم.

وارتفاع أسعار النفط من العوامل التي ترفع بدورها ⁠أسعار ​الغاز، إذ ترتبط العديد من ​عقود الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب بأسعار ​النفط.

أحمد ابراهيم

الكاتب

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

