وزير الزراعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 08:01 مساءً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، “فوميو إيواي” سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد وزير الزراعة على الأهمية التي توليها الدولة لدعم القطاع الخاص المصري لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وفي ظل وجود فرض استثمارية واعدة في المجال الزراعي وقيام الدولة بإنشاء مشروعات زراعية قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

ووجه “فاروق” الدعوة للشركات اليابانية لإنشاء شراكات تجارية واستثمارات مشتركة مصرية يابانية، وبذل المزيد من الجهد نحو الدفع بتحسين الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفتح السوق الياباني للمزيد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالمية مثل الفراولة المجمدة والعنب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر شريكاً لليابان في تحقيق أمنها الغذائي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة تؤثر علي حركة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد الغذائي بشكل كبير.

وشدد وزير الزراعة، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال نقل التكنولوجيات الزراعية المتطورة وتبنى استخدام المعدات الزراعية الحديثة، والتي من شأنها تقديم العون في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الزراعية المتمثلة في تفتيت الحيازة الزراعية وملوحة التربة وندرة المياه وتطوير نظم الري وغيرها، مع تقليل تكلفة الإنتاج علي المزارع، كما دعا إلي تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين لبحث سبل التعاون والاستثمار وعقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لاستعراض الفرص والشراكات التجارية والتصنيعية في المجال الزراعي.

من جانبه أوضح السفير السفير الياباني بالقاهرة، إن اليابان تستورد نحو 40% من إجمالي احتياجاتها من الفراولة المجمدة من مصر والتي تدخل في عدد من الصناعات الغذائية مثل الحلويات، في حين بلغ حجم صادرات مصر إلي اليابان من البصل المجفف نحو 2225 طن في عام 2025، والبرتقال المصري نحو 2504 طن في ذات العام، مشيرا إلى اهتمام بلاده بوجود استثمارات لها في مصر في مجال التصنيع الزراعي والغذائي ممثلةً في شركة “الحلول الغذائية اليابانية” المقام مصنعها في المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

