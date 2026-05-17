سلامة الغذاء: تقييم المخاطر الغذائية يتم وفق أسس علمية دقيقة وتحاليل متخصصة

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 10:07 مساءً - محمد أحمد _ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تداول معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى أسس علمية بشأن القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وثقة المستهلك ومنظومة الأمن الغذائي.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن المتابعة والرصد المستمرين للمحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية كشفا عن تزايد ملحوظ في نشر معلومات غير موثقة بشأن المنتجات الغذائية وطرق تصنيعها وتداولها، بما يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق لدى المواطنين، والتأثير على قراراتهم الاستهلاكية، فضلًا عن الإضرار بسمعة المنتجات الوطنية وإرباك الأسواق وسلاسل الإمداد والإنتاج الغذائي.

وأوضحت أن الشائعات المرتبطة بالغذاء تُعد من أكثر أنواع المحتوى انتشارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لارتباطها المباشر بالصحة العامة والحياة اليومية، وهو ما يضاعف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني، مشيرة إلى أن إعادة نشر معلومة غير موثقة قد تتسبب في أضرار مباشرة تطال المنتجين والمستثمرين والعاملين في القطاع الغذائي.

وشددت الهيئة على أن تقييم المخاطر الغذائية والصحية يتم وفق منهجية علمية دقيقة ومعتمدة، تستند إلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية، والتحاليل المعملية المتخصصة، وبرامج الرقابة والتفتيش الميداني المنتظمة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدة أن هذه المنهجية لا يمكن استبدالها باجتهادات فردية أو آراء غير متخصصة، مهما حظيت بانتشار إعلامي.

وأكدت أن مفهوم الأمن الغذائي لا يقتصر على توافر الغذاء فقط، بل يمتد ليشمل ترسيخ ثقة المواطنين في سلامة المنتجات الغذائية وموثوقية المعلومات المرتبطة بها، باعتبار أن الثقة المجتمعية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار المنظومة الغذائية وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تداول الشائعات الغذائية، وأهمية التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة نشرها، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات الدقيقة والموثوقة.

ودعت الهيئة الخبراء والمتخصصين إلى الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية، وعدم تجاوز نطاق الاختصاص العلمي الدقيق، مؤكدة أن حماية الأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمتخصصين والمواطنين.

