سلامة الغذاء: 265 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 مايو 2026 10:07 مساءً - محمد أحمد _ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 5605 رسائل بإجمالي 265 ألف طن، عن 1622 شركة مُصدِّرة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي، أن الرسائل التصديرية شملت نحو 740 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الثمار والفواكه، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأضافت أن عدد أصناف الفواكه المصدَّرة بلغ 35 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 99 ألف طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 آلاف طن، ثم العنب بإجمالي 8 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا بإجمالي 54 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة، بإجمالي 13 الف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 12 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للسلع الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من هولندا، السودان، سوريا والإمارات من بين إجمالي 193 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا صدارة قائمة الموانئ الأكثر تصديرًا للرسائل الغذائية، بإجمالي 1302 رسالة، تلاه ميناء دمياط بعدد 951 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 753 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1400 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

2065 عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بإجمالي 508 ألف طن

وفيما يتعلق بالواردات، كشف تقرير الهيئة أن عدد الرسائل الغذائية الواردة الي البلاد خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 2065 رسالة بإجمالي 508 ألف طن، استوردتها 872 شركة، وتنوعت بين القمح وفول الصويا والفول العريض.

وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، اندونيسيا، أمريكا والهند من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 674 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 441 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 267 رسالة.

“الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ و 540 عبر منظومة الإفراج السريع”

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 540 رسالة.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ 91 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لصالح 87 مستورد خلال الفترة ذاتها .

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 56 مأمورية تحفظ شملت المرور على 78 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

التحفظ على 117 رسالة واردة و 31 مرفوضة معمليًا

كما تم التحفظ على 117 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 31 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

“حملات ميدانية لمتابعة استلام القمح المحلي وإضافة فترة مسائية للتيسير على المزارعين”

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

كما عقدت دورة تدريبية لمفتشي الفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقامت الهيئة بتغطية كافة المواقع على مستوى الجمهورية بمفتشي الهيئة للمشاركة في أعمال الاستلام وتم تزويدهم بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة، فضلا عن إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 60 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 7 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 2729 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1448 شركة مصدرة.

