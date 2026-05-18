هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن برسالة رومانسية احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على إنست إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان والمطرب محمد محسن، برسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عبرت خلالها عن حبها الكبير له، وسط تفاعل واسع من نجوم الوسط الفني والجمهور.

شاركت هبة مجدي مجموعة صور جمعتها بزوجها محمد محسن، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووجهت له رسالة مليئة بالمشاعر، قالت فيها: عيد ميلاد سعيد يا حبيب القلب والروح ورفيق حياتي في الحلوة والمُرة والسند والضهر ليا ولأولادنا.. ربنا يحميك ويحفظك وييسرلك كل عسير.

ورد محمد محسن على رسالة زوجته بتعليق رومانسي، قائلاً: حبيبة حياتي ربنا يحفظك ويخليكي ويبارك فيكي.

تعود بداية قصة الحب بين هبة مجدي ومحمد محسن إلى مشاركتهما في مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" على المسرح القومي، والتي شهد عليها الفنان يحيى الفخراني.ومع تكرار البروفات، بدأت ملامح التقارب تظهر بين الثنائي، خاصة أنهما جسدا ضمن أحداث المسرحية شخصيتي أمير يقع في حب فتاة فقيرة، إلى جانب تقديمهما عددًا من الأغنيات المشتركة التي عكست انسجامًا لافتًا بينهما.