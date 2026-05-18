هشام ماجد: كنت هعمل فيلم "برشامة" أنا وشيكو كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم برشامة الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.وقال هشا إقرأ المزيد

كشف الفنان هشام ماجد كواليس تنفيذ فيلم "برشامة" الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خلال الفترة الماضية.

وقال هشام ماجد خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "فيلم "برشامة" ليه قصة كبيرة كان سبب إني اتعرف على خالد دياب، موضوع فيلم "برشامة" من سنة 2018، هو خالد بعتلي المعالجة بتاعة الفيلم وبتاعة مسلسل "أشغال شقة"، الفيلم أخد قلبي لأن خالد وشيرين ومحمد بيعملوا المعالجة كبيرة يعني مثلا معالجة مسلسل "أشغال شقة" كانت 80 صفحة وإحنا في مسلسلات ممكن كل اللي ناخده 80 ورقة وننزل نصور، المعالجة كان فيها تفاصيل كتير بتضحك ودراما ومشاعر وشخصيات مبنية صح، أنا قلتله عايز أعمل الفيلم دا لكن حصلت ظروف، كنت هعمله أنا وشيكو الأول وبعدين حصلت ظروف واتعطلنا وبعدين الفيلم راح لناس تانية وبعدها عملنا "أشغال شقة" فرجعنا".

وتابع هشام ماجد: "خالد دياب هو صاحب المشروع هو بيبقى عايز يضحك ومهتم بكل تفصيلة وهو بيصور هو عارف عايز إيه وهياخده هياخده، أنتوا بتموتوا كممثلين أنا هاخد اللي أنا عايزة المنتج بيقول هيتخرب بيتي أنا هاخد اللي عايزة هعمل فيلم حلو، هو ليه فضل كبير في النجاح دا".

وأكمل هشام ماجد: "وبحس أن من أسباب نجاحه أنه فيلم مصري جدا الفكرة أوريجينال من مصر بتتكلم عن الثانوية العامة محدش جاب سيرتها قبل كده كلنا لينا مواقف في الثانوية فاكرينها لحد دلوقتي. هو اتكلم في موضوع خاص جدا يهم الناس والفيلم مليان ممثلين كتير الناس بتحبهم، وربنا بيسبب الأسباب في رمضان ريهام عبد الغفور وباسم سمرة ومصطفى غريب وحاتم صلاح كسروا الدنيا والفيلم نزل في العيد الناس عايزة تشوف كل النجوم دول".

فيلم "برشامة" بطولة: هشام ماجد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وفدوى عابد، وكمال أبو رية، وعارفة عبد الرسول، ووليد فواز، وفاتن سعيد، وميشيل ميلاد، ومحمد أبو داود، تأليف خالد دياب وشيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب، وإنتاج "سكاي ليميت" و"فيلم سكوير".