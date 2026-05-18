نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي: نعمل مع الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل لدعم أولويات التنمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 مايو 2026 08:01 مساءً - يارا الجنايني– أكد أوسمان ديون نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي، أن مصر تمثل إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وتعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن البنك يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم أولويات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال ديون، خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عامًا على تواجدها في مصر، إن البنك الدولي يعمل بشكل متكامل مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التنمية المصرية، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ركائز أساسية لبناء رأس المال البشري

وأضاف أن بناء القدرات البشرية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية البنك الدولي بمصر، لافتًا إلى التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز كفاءة سوق العمل ورفع الإنتاجية.

برنامج تكافل وكرامة يمثل أداة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول الاجتماعي في مصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

نعمل مع مؤسسة التمويل الدولية في 5 قطاعات رئيسية بأفريقيا

وأكد ديون أن الشراكة تمثل المسار الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك الدولي في تقديم الدعم لمصر، سواء عبر التمويل أو الدعم الفني أو تنسيق الجهود مع مؤسسات التمويل التابعة للبنك، موضحًا أن المؤسسة تعمل على توفير آليات تمويل متنوعة تدعم الاقتصاد المصري وتساعد على تنويع الاستثمارات.

مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم القارة الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها، موضحًا أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعملان على تعزيز التعاون الإقليمي في خمسة قطاعات رئيسية، في ظل ما تمتلكه القارة من موارد وإمكانات اقتصادية ضخمة غير مستغلة بالكامل.

قطاع السياحة المصري يمتلك قدرات تنافسية وفرص نمو كبيرة

وأضاف أن قطاع السياحة المصري يمتلك قدرات تنافسية كبيرة تؤهله لتحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار دعم الحكومة المصرية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

توفير آليات تمويل متنوعة يدعم تنويع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي

وأوضح أن البنك الدولي يعمل بالتعاون مع منصة “ميجا” لدعم أولويات الحكومة المصرية ودفع تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولي: نعمل مع الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل لدعم أولويات التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.