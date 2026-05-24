في استطلاع دوت الخليج.. 70% يتوقعون نمو إيرادات السياحة في 2026

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 70% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة دوت الخليج، نمو إيرادات قطاع السياحة خلال عام 2026 مقابل 20% من المشاركين رجحوا استقرار إيرادات السياحة خلال العـام الجـاري، بينما توقع 10% من المشاركين تراجع الإيرادات هـذا العــام.

18.2 مليار دولار إيرادات 2025 بزيادة 18% عن 2024

وقفزت إيرادات السياحة في مصر إلى 18.2 مليار دولار في 2025، بزيادة 18% عن العام السابق، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري.

هذا التعافي الذي شهدته السياحة في البلاد جاء بدعم من الاستقرار الأمني، وانخفاض التكلفة بالنسبة للسائحين بعد تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب زخم غير مسبوق أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام.

الإيرادات السياحية ترتفع 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتسجل 10.2 مليار دولار

وارتفعت الإيرادات السياحية 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 10.2 مليار دولار بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري .

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة السياحة والآثار، سجلت السياحة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يُعد إنجازًا كبيرًا، وتأكيدًا على قدرة مصر التنافسية، في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار والرؤية الواضحة والاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على إبراز تنويع الأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصري والتي لا مثيل لها في العالم مع تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.

أضاف إن هذا النمو يفوق متوسط معدل النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط، وهو ما يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم في مصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وقادرة على تقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة.

وخلال عام 2025 تصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالًا للسائحين خلال عام 2025، بما يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية، وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة، كما يؤكد نجاح جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

استقبال 18.6 مليون سائح في 2025 بنسبة نمو 33.5%

وشهدت المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية نموًا في أعداد الزيارة من السائحين الأجانب حيث استقبلت جميعها فيما عدا متحفي الحضارة والكبير 18.6 مليون سائح بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.

كما شهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في رحلات الطيران السياحي (العارض) بنسبة 32%، في حين حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموًا بنسبة 450% في حركة الطيران العارض، لتكون أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج غير المسبوقة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى تعكس نجاح رؤية القيادة السياسية واستراتيجية الوزارة لتنويع المقاصد السياحية، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية وخلق منتجات سياحية جديدة تعتمد على دمج عدد من المنتجات في تجربة سياحية واحدة متكاملة.

كما تم خلال عام 2025، تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، في مؤشر واضح على اتساع شبكة الطيران الدولية وزيادة الإقبال على زيارة مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذه النتائج الإيجابية، والعمل على تحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.

صندوق النقد يتوقع تحقيق 19.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و21.1 مليار دولار خلال 2027-2026

وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصرى، أن تصل إيرادات السياحة إلى 28.7 مليار دولار بحلول العام المالى 2030-2031، ونحو 28.2 مليار دولار خلال العام المالى 2030-2029، ونحو 26 مليار دولار خلال العام المالى 2029-2028.

وتوقع الصندوق أن تسجل 23.6 مليار دولار خلال العام المالى 2028-2027، ونحو 21.1 مليار دولار خلال العام المالى 2027-2026، مقابل نحو 19.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شهد القطاع السياحي أداءً قياسياً، إذ كشفت بيانات وزارة السياحة والآثار عن استقبال البلاد نحو 5.6 مليون سائح، محققة ارتفاعاً بنسبة 43.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 التي سجلت 3.9 مليون سائح فقط .

وجاء هذا النمو ليؤكد نجاح استراتيجية مصر في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة رغم التحديات الإقليمية.

وعلى صعيد العوائد المالية، لم يكن الأداء أقل إبهارًا، حيث قفزت الإيرادات السياحية بنسبة 34% لتصل إلى حوالي 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي .

ويعكس هذا النمو المتسارع تحسنًا ملحوظًا في متوسط الإنفاق لكل سائح، مدعومًا بالجهود المستمرة لرفع جودة الخدمات وتنويع المنتج السياحي.

من جهة أخرى، لعبت المرونة التشغيلية للمطارات المصرية دورًا محوريًّا في استيعاب هذا التدفق المتزايد، إذ حافظت البلاد على مجال جوي مفتوح وعمليات طيران منتظمة حتى خلال فترات التوتر الإقليمي، ما دفع عدة ناقلات جوية إقليمية إلى تحويل مسار رحلاتها عبر المطارات المصرية .

ومع ذلك، أشار وزير السياحة والآثار شريف فتحي إلى تراجع بنسبة 16% في أعداد الوافدين خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، ما يسلط الضوء على هشاشة القطاع إزاء المتغيرات الجيوسياسية.

وبالإضافة إلى العوامل التشغيلية، أسهمت الافتتاحات الكبرى في تعزيز جاذبية المقصد المصري، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير الذي فتح أبوابه رسميًّا في نوفمبر 2025 ليكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية بما فيها كنوز توت عنخ آمون الكاملة .

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة استثمرت نحو 519 مليون جنيه في تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بالمتحف .

علاوة على ذلك، تستهدف مصر تحقيق طفرة جديدة بنهاية العام الجاري، حيث تسعى لجذب حوالي 21 مليون سائح خلال 2026، مقارنة بـ 19 مليونًا في 2025.

ويأتي هذا الهدف مدعومًا بالزخم الترويجي الذي شمل إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية في الأسواق المصدرة، الأبرز منها جولة ترويجية في الصين شملت بكين وشنغهاي وغوانزو، بهدف استقطاب شريحة متنامية من السائحين الآسيويين .

كما تستمر الجهود لتوسعة الحيز الفندقي وتحسين المنظومة الرقمية للخدمات، مع التركيز على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والترفيهية والاستشفائية، ما يرسم ملامح مرحلة جديدة لقطاع السياحة في مصر.

