مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة مبدئيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:30 مساءً - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من حيث المبدأ.

واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية، ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويسهم في تنمية موارد الخزانة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن تطويرًا لعدد من الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات شملت كذلك تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وتقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات بما يسهم في تحسين السيولة وتشجيع الاستثمار.

وأكد سليمان أن مشروع القانون في صورته المعروضة يأتي متسقًا مع أحكام الدستور، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.