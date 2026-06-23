بمناسبة اليوم العالمي لليوغا.. أبرز استوديوهات اليوغا التي ننصحكِ بتجربتها في المملكة

في 21 يونيو من كل عام يحتفي العالم بـ اليوم العالمي لليوغا، المناسبة التي تسلط الضوء على واحدة من أكثر الممارسات ارتباطاً بالصحة الجسدية والصفاء الذهني والتوازن النفسي، ومع تزايد الاهتمام بثقافة العافية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، برزت العديد من الاستوديوهات والمراكز المتخصصة التي تقدم تجارب متنوعة تجمع بين اليوغا والتأمل والاسترخاء وأنشطة التواصل مع الطبيعة.. فسواء كنتِ تخطين خطواتكِ الأولى في عالم اليوغا أو تبحثين عن تجربة جديدة تعزز رفاهيتكِ، نستعرض لكِ مجموعة من أبرز مراكز واستوديوهات اليوغا في المملكة، والتي تقدم برامج وجلسات متنوعة تناسب مختلف المستويات والاهتمامات.

K A R A M A YOGA كراما يوغا

K A R A M A YOGA كراما يوغا

يعد استوديو "كراما يوغا" الذي تأسس منذ عام 2016، استوديو سعودي بمعايير عالمية، ويقف وراء تأسيسه مدربة اليوغا لنا ناظر المؤسسة والرئيسة التنفيذية للاستوديو، والتي تعد من أبرز وأشهر مدربات اليوغا السعوديات، والتي نجحت في جعل الاستوديو واحدا من أبرز استوديوهات اليوغا والبيلاتيس في جدة، حيث يقدم الكثير من الجلسات والكلاسات والتجارب المتنوعة في معظم أنماط اليوغا، ومن أبرزها: الإصلاحية، قبل الولادة، الهوائية، يين، فيناسا، التأملية، أشتانجا، وكونداليني، هذا بالإضافة إلى الأساليب المبتكرة في هذا العالم، ومن ذلك KYM وهو أسلوب فريد من نوعه صممته المدربة لنا ناظر ويستمد من التعاليم الكلاسيكية للهاثا يوغا، أشتانغا يوغا، فيناسا يوغا مع مزج هذه الأنماط التقليدية مع العلوم الشرقية والغربية وفهم حديث لجسم الإنسان ووعيه، ليكون المكان الأبرز لبدء رحلتكِ والاستمتاع بتجارب جديدة ممتعة في عالم اليوغا.

MANTRA YOGA مانترا يوقا

MANTRA YOGA مانترا يوقا

تأسس استوديو مانترا يوقا MANTRA YOGA على يد مدربة اليوغا المعتمدة منيرة العارضي، وفق سعيها ليكون الاستوديو ملجأ لكل امرأة تحتاج إلى شخص يدعمها ويذكرها بقيمتها، ولتجمع الناس من خلال التأمل الصوتي، السكون، والحركة، ويتميز الاستوديو الذي يقع في الخبر بتقديم جلسات كثيرة ومتنوعة وبالتعاون مع أبرز المدربات المتخصصات، ومن أبرزها اليوغا الهوائية، يوغا الاسترخاء، يين يوغا، هذا بالإضافة إلى الغمر الصوتي، وتمارين التنفس، وتقنيات التأمل، وجلسات للتخلص من القلق والتوتر، والتي تقام جميعها في بيئة مريحة تساعد على الاسترخاء وتعزيز التوازن الجسدي والعقلي، ما يجعله استوديو مثالي للباحثات عن التجارب المتنوعة لليوغا والتي تتداخل فيها اللياقة بالعافية الذهنية.

The Yoga House Riyadh

The Yoga House Riyadh

يشكل ذا يوغا هاوس الرياض The Yoga House Riyadh مساحة متخصصة تجمع بين اليوغا والعافية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الجلسات والبرامج المناسبة لمختلف المستويات، من المبتدئين إلى الممارسين ذوي الخبرة، ويتميز الاستوديو بالتعاون مع نخبة من أبرز مدربات اليوغا في المملكة لتقديم تجارب متكاملة تركز على تحسين اللياقة البدنية وتعزيز التوازن الذهني والاسترخاء، كما ينظم الاستوديو فعاليات وبرامج عافية مخصصة للمجموعات وفرق العمل، بما يسهم في تعزيز الترابط وتحسين جودة الحياة والتوازن بين الجوانب الجسدية والنفسية، ولا تقتصر أنشطة الاستوديو على الجلسات داخل مقره، بل تمتد إلى تجارب خارجية تجمع بين الحركة والتأمل والتواصل مع الطبيعة، ومنها تلك الجلسات المقامة في صحراء الرياض، والتي صُممت لتعزيز الشعور بالترابط والسكينة وصناعة لحظات مشتركة تجمع أفراد المجتمع في أجواء ملهمة، في إطار سعي الاستوديو إلى بناء مجتمع مهتم بالصحة والعافية وتشجيع تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً ووعياً.

YAS Studio ياس استديو

YAS Studio ياس استديو

يُعدYAS Studio ياس استديو في الخبر أحد المراكز المتخصصة في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية الشاملة للنساء، إذ أسسته خبيرة اليوغا والعافية ياسمين الدوسري بعد أن نقلت أساسيات وممارسات اليوغا من الهند إلى المملكة، ويقدم الاستوديو بيئة مخصصة تجمع بين النشاط البدني والتوازن الذهني والراحة النفسية، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية، وتتنوع أنشطته لتشمل جلسات اليوغا التقليدية واليوغا الهوائية، وبرامج التأمل والاسترخاء، إلى جانب تنظيم رحلات وتجارب عافية خارجية تجمع بين التواصل مع الذات والطبيعة، ومن أبرزها رحلات إلى أبها والعلا تتضمن جلسات يوغا واسترخاء وتجديد للطاقة، بالإضافة إلى زيارات للمعالم الطبيعية والأثرية، في تجربة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الصحة النفسية والاستكشاف الثقافي.

Exhale Yoga Studio

Exhale Yoga

يقدم Exhale Yoga Studio في الرياض تجربة متكاملة لعشاق العافية والحركة، من خلال مجموعة واسعة من الممارسات والبرامج التي تلائم مختلف الاهتمامات والمستويات، وتشمل أنشطته اليوغا بأساليبها المتنوعة مثل فينياسا وأشتانغا ويِن يوغا، إلى جانب جلسات التأمل والعلاج بالصوت، والبيلاتس، والباريه، واليوغا الهوائية، والرقص وغيرها من الأنشطة التي تجمع بين اللياقة البدنية والراحة الذهنية، ولأن رؤية الاستوديو تعتبر اليوغا رحلة لاكتشاف الذات وتعزيز الانسجام بين الجسد والعقل، لذلك يحرص على توفير بيئة داعمة وشاملة تساعد المشاركين على بناء القوة الجسدية وتحقيق التوازن النفسي والشعور بالسكينة، كما يسعى الاستوديو إلى ترسيخ ثقافة العافية في المجتمع، من خلال بناء مجتمع يشارك قيم الحياة الواعية والإيجابية، وجعل ممارسات الصحة والرفاهية أكثر قرباً وإتاحة للجميع، بما يسهم في نشر أثرها داخل الأسر وبيئات العمل والمجتمع بشكل عام.

الصور من مواقع وحسابات الاستوديوهات.