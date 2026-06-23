محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.3%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:30 مساءً - اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 70.3%، وتقدم للامتحان 64 ألفاً و828 طالباً وطالبة بالنظامي، حضر منهم 60 ألفاً و112 طالباً وطالبة

نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 78.42%

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 78.42%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 86.6%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية (الأمل) للصم وضعاف السمع إلى 92.5%.

إدارة بنى سويف التعليمية جاءت فى المركز الأول

ومن جهته أوضح الدكتور/ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أن إدارة بنى سويف التعليمية جاءت فى المركز الأول من حيث مؤشرات نسب النجاح بنسبة 85.37%، تلتها إدارة ببا التعليمية فى المركز الثانى بنسبة 78.97%، ثم إدارة ناصر التعليمية فى المركز الثالث بنسبة 69.2%، وجاءت إدارة إهناسيا التعليمية فى المركز الرابع بنسبة 61.79%، وإدارة الفشن التعليمية فى المركز الخامس بنسبة 61.01%، ثم إدارة الواسطى التعليمية فى المركز السادس بنسبة 60.73%، بينما جاءت إدارة سمسطا التعليمية فى المركز السابع بنسبة 57.09%.

أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية تمت بمنتهى الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، مشيراً إلى أن رئيس كنترول الشهادة الإعدادية يتولى أيضاً رئاسة لجنة ثانوية عامة بمحافظة الجيزة، كما كان متواجداً أمس بمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع التعليم، الأمر الذى استلزم بعض الوقت الإضافى لاستكمال أعمال المراجعة النهائية، وهو ما ساهم فى تأخير إعلان النتيجة، مؤكداً أن المديرية فضّلت التأنى فى إنهاء الإجراءات الفنية ومراجعة النتائج بدقة قبل اعتمادها وإعلانها رسمياً.

جاء ذلك فى حضور: "بلال حبش" نائب المحافظ، كامل على غطاس السكرتير العام.