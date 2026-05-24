نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 69.3% يتوقعون عجز ميزان المدفوعات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - فريق دوت الخليج _ توقع 69.3% من مشاركي استطلاع جريدة دوت الخليج حول أداء الاقتصاد المصري في عام 2026، تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و27.4% يرون أنه سيشهد استقرارا، فيما رجح 3.3% من المشاركين فائضًا بالميزان.

في المقابل، كان 65% من مشاركي استطلاع الجريدة في العام الماضي 2025، توقعوا تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، و30% رجحوا حدوث استقرار، فيما رأى 5% منهم أن الميزان سيشهد فائضًا.

وفي خضم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، يعد ميزان المدفوعات واحدًا من أكثر الملفات الاقتصادية تأثيرًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الذي يرصد جميع المعاملات التجارية والمالية الدولية بين الدولة والعالم الخارجي، سواء من صادرات وواردات أو تحويلات واستثمارات وخدمات، وبالتالي فإن أي خلل في هذا الميزان ينعكس مباشرة على احتياطيات النقد الأجنبي وسعر العملة المحلية ومستويات التضخم.

ويتكون هذا الميزان من ثلاثة محاور رئيسية هي: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال. ويقيس الحساب الجاري حركة التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، بينما يرصد الحساب المالي التغيرات في ملكية الأصول والاستثمارات الدولية، في حين يشمل حساب رأس المال المعاملات الرأسمالية الأخرى غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج.

وخلال الأشهر الماضية ونتيجة التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، تعرض ميزان المدفوعات لضغوط وتحديات، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة تستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، عبر دعم الصادرات، وتنشيط قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وكشف مدبولي في تصريحات صحفية خلال شهر مايو الجاري أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، موضحًا أن المديونية التي تجاوزت 6.1 مليار دولار جرى سداد الجزء الأكبر منها، مع الالتزام بصرف 714 مليون دولار متبقية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وفي خضم تداعيات التطورات الإقليمية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري الصادرة في شهر أبريل الماضي، تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بعجز 502.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

تراجع عجز المعاملات الجارية 13.6% ليسجل 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

وفي المقابل، حملت بيانات البنك المركزي المصري مؤشرات إيجابية على مستوى بعض المكونات الرئيسية للحساب الجاري، حيث تراجع عجز المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة، مدفوعًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليسجل نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ساهم الأداء القوي لقطاع الخدمات في دعم الحساب الجاري، حيث ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليبلغ نحو 8.9 مليار دولار، مستفيدًا من نمو الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات قناة السويس.

وسجلت الإيرادات السياحية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 10.2 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري

وفي هذا السياق، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في تصريحات صحفية أوائل شهر مايو الجاري، إن مصر استقبلت نحو 5.6 مليون سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو يتراوح بين 7 و8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع حركة السياحة خلال شهر أبريل بنسبة 16% مقارنة بأبريل 2025.

وأشار إلى أن أي تراجع حالي لا يرتبط بحجم الطلب على المقصد السياحي المصري، وإنما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، والزيادة الكبيرة في أسعار الوقود عالميًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار التأمين.

مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مصر تجاوزت حاجز 17 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاع، سواء من خلال تطوير الخدمات أو توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالسياحة، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتج السياحي المصري.

وعلى صعيد قناة السويس، سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 نموًا في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مدعومة بارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284مليون طن، بالإضافة إلى زيادة عدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

وتشير تقديرات مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، التي عرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، إلى تحسن إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام المالي الجاري 2025/2026، لتسجل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها لا تزال دون المستويات التاريخية المسجلة قبل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري في المنطقة.

تراجع إيرادات قناة السويس بصورة حادة خلال العام المالي الماضي

وبحسب البيانات الواردة في مشروع الموازنة، تراجعت إيرادات القناة بصورة حادة خلال العام المالي الماضي 2024/2025 لتبلغ نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1% من الناتج في العام المالي السابق عليه 2023/2024، وذلك نتيجة لتراجع أعداد السفن العابرة وتغير مسارات عدد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر.

وعلى صعيد الحساب المالي، سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 9.3 مليار دولار، بدعم من تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2025.

كما حققت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي خروج بلغ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025/ 2026، وهو ما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية.

ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار 8% إلى 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

لكن في المقابل، ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 8% ليسجل نحو 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه.

كما ازداد عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات السلعية، خاصة السيارات وقطع الغيار والذرة وفول الصويا والهواتف المحمولة.

في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 18.3 مليار دولار بدعم من نمو صادرات الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية.

في سياق متصل، كان عجز الميزان التجاري في مصر خلال العام الماضي 2025 قد تراجع بنسبة 9%، ليسجّل 34.4 مليار دولار مقارنةً مع 37.8 مليار دولار في عام 2024، وذلك بدعم من ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17% التي وصلت إلى 48.56 مليار دولار، نتيجة نمو قيمة صادرات بعض السلع، وعلى رأسها الذهب الذي ارتفع بنسبة 137.5% مسجّلاً 7.6 مليارات دولار.

وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لتصل إلى نحو 83 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التوترات الجيوسياسية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد خاصة مع تداعياتها المحتملة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتأثُّر حركة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة وتحويلات العمالة بالخارج.

وكان تقرير صادر عن شركة إنجيج كونسلتينج في شهر مارس الماضي قد توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، من خلال رفع تكلفة الواردات والالتزامات الخارجية، وتقليص القدرة التنافسية للصادرات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات المستوردة.

وفي مواجهة تلك التحديات، تؤكد الحكومة أنها تتعامل مع التطورات الإقليمية باعتبارها أزمة ممتدة وليست مؤقتة. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة بمجلس النواب في أبريل الماضي، إن الحكومة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل معها.

