في استطلاع دوت الخليج.. تفاؤل بمستقبل تحويلات المصريين بالخارج

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 07:07 مساءً - فريق دوت الخليج _ رغم اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنها من توترات إقليمية، دفعت إلى تنامي مخاوف بشأن احتمالية تأثر تحويلات المصريين المغتربين في الخارج والتي تعد مصدرا هاما ورئيسيا للعملة الأجنبية للبلاد، خاصة وأن جزء مؤثر منها يأتي من الجاليات المصرية العاملة بدول الخليج العربي. إلا أن جزء كبير من المشاركين في استبيان دوت الخليج للعام 2026 أبدى تفاؤلا باستمرار نمو التحويلات خلال العام الجاري.

53.4 % يتوقعون نموًا في تحويلات المغتربين

وصوت 80 مشاركا في استبيان مؤشرات الاقتصاد للعام 2026 لخيار نمو تحويلات المصريين في الخارج بنسبة شكلت 53.4% مثلت الأغلبية، آملين في استمرار نمو التحويلات التي شهدت نموا كبيرا مطردا في آخر عامين ونصف، مدفوعًا بعدة عوامل في مقدمتها استقرار سوق الصرف في مصر، واختفاء الأسواق الموازية للعملات الأجنبية، مع تطبيق مصر حزمة إجراءات إصلاحية للاقتصاد تبنى معها البنك المركزي المصري المصري سياسة سعر الصرف المرن الذي بدأ تطبيقه في مارس 2024، ما أدى إلى تزايد ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية الممثلة في وحدات الجهاز المصرفي المصري.

وتغطي آخر بيانات رسمية معلنة من قبل البنك المركزي المصري المصري عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهري يناير وفبراير فقط من العام الميلادي 2026، فقد سجلت التحويلات على المستوى الشهري خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

وفي شهر يناير ارتفعت التحويلات بمعدل 21% بحسب بيانات البنك المركزي المصري المصري، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

35.3 % يميلون نحو استقرار وتيرة التحويلات الواردة

فيما اختارت نسبة 35.3% بعدد 53 صوتا من المشاركين في استبيان جريدة «دوت الخليج» والبالغ عددهم الإجمالي 150 مشاركا من قيادات مجتمع الأعمال ومسؤلون حكوميون سابقون، خيار استقرار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الجاري، وسط اضطراب الأوضاع الجيوسياسية خارجيا والتوترات الإقليمية وعدم وضوح الرؤية.

ورأت الأقلية بنسبة 11.3% وبعدد أصوات بلغ 17 صوتا، احتمالية حدوث تراجع في مستوى تحويلات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج خلال فترة ما بعد اندلاع الحرب والاضطرابات الجيوسياسية وتأثر عدد كبير من أسواق الخليج التي تستحوذ على النسبة الأكبر من التحويلات.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة المقابلة يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2024/2025.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في مصر ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز استقرار النظام النقدي والمالي بمصر، واستقرار سعر الصرف ومرونته في ضوء غياب السوق السوداء ووفرة النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية، والتي شكلت جميعها عناصر حاسمة في تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وفي استبيان جريدة «دوت الخليج» لمؤشرات أداء الاقتصاد خلال العام الماضي 2025، كانت توقعات الأغلبية بنسبة 60.83% وبعدد أصوات بلغ 73 صوتا من إجمالي 120 مشاركا، تميل نحو استمرار نمو أرصدة تحويلات المصرين في الخارج، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الماضي إذ شهدت التحويلات قفزات نمو متتالية على مدار أشهر العام.

11.3 % يرون احتمالية لحدوث تراجع في حجم التحويلات

فيما كان قد توقع نحو 35% بعدد 42 صوتا استقرار تحويلات المصريين المغتربين في الخارج، ورجح 4.17% بعدد 5 أصوات فقط احتمالية تراجع التحويلات.

وخلال عام 2025، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قويًا مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها، بعد نموها بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024. وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات شهر ديسمبر 2025 قفزة بنسبة 24.0% لتبلغ نحو 4.0 مليارات دولار وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2024، في مؤشر على استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي وفقا للبنك المركزي المصري.

وأطلقت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج بهدف جذب تحويلاتهم ومدخراتهم، وتقديم مزايا استثمارية وخدمية لهم لتعزيز ارتباطهم بالاقتصاد المصري وتحفيزهم على تحويل مدخراتهم لداخل البلاد وعبر القنوات الرسمية، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك والتي أتاحت للمصري المقيم بالخارج استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ بالدولار يُسترد بالجنيه المصري بعد عدة سنوات، وتعد من أبرز المبادرات التي استهدفت زيادة التدفقات الدولارية.

كما طرحت البنوك الحكومية في أعوام سابقة شهادات وودائع دولارية بعوائد مرتفعة بهدف تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

وأيضا طرحت الحكومة مبادرة بيت الوطن والتي تتيح للمصريين بالخارج حجز أراضٍ ووحدات سكنية في مدن جديدة بالدولار، ضمن مشروعات وزارة الإسكان.

