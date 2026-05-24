في استطلاع دوت الخليج.. 62.7% يرون إفريقيا الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - فريق دوت الخليج _ يرى أكثر من نصف المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج لعام 2026، بنسبة تصويت بلغت 62.7%، أن الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي هي إفريقيا.

ورجّح 17.3% من مجتمع رجال الأعمال جاذبية منطقة الخليج للتوسع الخارجي، وتوقع 7.3% لآسيا، و4.7% لأوروبا، في حين رأى 5.3% وجهة استثمارية أخرى غير محددة.

في المقابل، امتنع 2.7% من المشاركين عن التصويت على هذا السؤال.

أما في استبيان جريدة دوت الخليج لعام 2025، فقد صوت 53.54% من المشاركين لإفريقيا كأفضل وجهة للتوسع الخارجي، و40.2% للخليج، و1.87% لأوروبا، ومثلها لآسيا، في حين رجّح 2.5% وجهة استثمارية أخرى غير محددة.

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحـاد الإفـريقي 9.9 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليارات دولار خـلال عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 7.6 %، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 15.6% خلال 2023.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نحو 7.4 مليارات دولار عام 2023، مقابل 6.4 مليارات دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 15.6%، حيث تركزت أعلى القيم فى خمس دول بنسبة 65.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وجاءت ليبيا في صدارة ترتيب الدول الأعلى تسجيلًا لقيم الصادرات المصرية بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار بنسبة 24.9% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي الترتيب الثاني حلت السودان بنحو 989 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي الترتيب الرابع جاءت الجزائر بقيمة صادرات بلغت نحو 859 مليون دولار بنسبة 11.6% من إجمالي الصادرات.

وفي المركز الخامس حلت المغرب بقيمة 829 مليون دولار بنسبة 11.2%.

وأخيرًا كينيا بقيمة صادرات بلغت نحو 327 مليون دولار بنسبة 4.4% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الإفريقية.

وفي المقابل، بلغت قيمة إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي نحو 1.8 مليار دولار عام 2023، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 21.7%.

الاستثمارات المصرية في إفريقيا تتجاوز 12 مليار دولار

وتركزت أعلى القيم في خمس دول بنسبة 82.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية.

وجاءت الكونغو الديمقراطية في صدارة ترتيب الدول التي تستورد منها مصر بقيمة 532 مليون دولار بنسبة 29.3% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية، يليها السودان في الترتيب الثاني بقيمة واردات بلغت 388 مليون دولار بنسبة 21.4% من إجمالي الواردات.

وفي الترتيب الثالث حلت كينيا بقيمة واردات بلغت نحو 311 مليون دولار بنسبة 17.1%، ثم زامبيا في الترتيب الرابع بقيمة واردات بلغت نحو 165 مليون دولار بنسبة 9.1% من إجمالي الواردات.

وأخيرًا جنوب إفريقيا بقيمة واردات بلغت 101 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي واردات مصر من الدول الإفريقية.

وفي ديسمبر 2025، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تحرص على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة مع الدول الإفريقية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في القارة السمراء.

وأطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا دعمًا لهذا المسار، ما دفع الاستثمارات المصرية في القارة السمراء إلى تجاوز 12 مليار دولار، وارتفاع معدلات التبادل التجاري لأكثر من 10 مليارات دولار.

توظيف مختلف أدوات التعاون لتعزيز حضور مصر في القارة السمراء

كما قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، لوضع آليات تنفيذية تستهدف تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الإفريقية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم الربط اللوجستي وحركة النقل والشحن بين الجانبين.

وتهدف مجموعة العمل إلى تيسير حركة الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على التوسع في المشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر بالدول الإفريقية، بما يدعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة.

وأشار مدبولي إلى أهمية التوسع في شبكة خطوط شركة “مصر للطيران” داخل القارة الإفريقية، إلى جانب تطوير خدمات النقل البحري، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية يأتي على رأس أولويات الدولة، عبر تطوير مختلف وسائل النقل لدعم حركة التجارة البينية، وتحسين كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في إفريقيا.

بدوره، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، د. محمد فريد أن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجهود وزارتي النقل والطيران المدني في هذا الملف.

أضاف أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين المعنيين للعمل على تنفيذ هذه الخطط وتحقيق المستهدفات المرجوة.

كما أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية محمد أبوبكر أهمية ما تم طرحه، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية المتزايد بتعزيز التواصل والربط المستمر مع الدول الإفريقية على مختلف المستويات، بما يدعم جهود التكامل والتنمية المشتركة داخل القارة.

وأشار إلى دعم وزارة الخارجية لكافة الخطط الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير حركة النقل والطيران مع الدول الإفريقية.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد

كما تعمل وزارة الاستثمار على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وتواصل الدولة تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الإفريقية.

وتتركز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

وطرحت الحكومة المصرية أيضًا مقترحاً للتعاون بين الصناديق السيادية في مصر والمغرب للتوسع في الاستثمارات داخل القارة الإفريقية، ضمن خطة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

