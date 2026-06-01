نعرض لكم الان تفاصيل خبر أزمة مضيق هرمز تدفع تكاليف الشحن البحري إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 05:55 مساءً - العربية نت _ تتواصل تداعيات أزمة مضيق هرمز على التجارة العالمية مع تسجيل أسعار شحن الحاويات ارتفاعات حادة نتيجة زيادة تكاليف الوقود البحري وتفاقم المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

المؤشر العالمي لأسعار نقل الحاويات تضاعف منذ اندلاع الحرب

وأظهرت بيانات قطاع الشحن، أن المؤشر العالمي لأسعار نقل الحاويات تضاعف منذ اندلاع الحرب مع إيران، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر عام 2024، خلال أزمة البحر الأحمر.

تكلفة وقود السفن قفزت 68% مقارنة بمستويات منتصف فبراير الماضي

ويأتي هذا الارتفاع بعد قفزة كبيرة في أسعار وقود السفن، حيث زادت تكلفة الوقود بنحو 68% مقارنة بمستويات منتصف فبراير الماضي، ما دفع شركات الشحن العالمية إلى فرض رسوم إضافية على العملاء لتعويض النفقات المتزايدة.

شركات النقل البحري تنقل الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود إلى المستوردين

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى صعيد الخطوط التجارية الرئيسية، ارتفعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بأكثر من 50%، فيما سجلت الخطوط المتجهة إلى أوروبا والبحر المتوسط زيادات تراوحت بين 30% و70%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة مضيق هرمز تدفع تكاليف الشحن البحري إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.