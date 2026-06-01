رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

أزمة مضيق هرمز تدفع تكاليف الشحن البحري إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024

أزمة مضيق هرمز تدفع تكاليف الشحن البحري إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 05:55 مساءً - العربية نت _ تتواصل تداعيات أزمة مضيق هرمز على التجارة العالمية مع تسجيل أسعار شحن الحاويات ارتفاعات حادة نتيجة زيادة تكاليف الوقود البحري وتفاقم المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

المؤشر العالمي لأسعار نقل الحاويات تضاعف منذ اندلاع الحرب

وأظهرت بيانات قطاع الشحن، أن المؤشر العالمي لأسعار نقل الحاويات تضاعف منذ اندلاع الحرب مع إيران، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر عام 2024، خلال أزمة البحر الأحمر.

تكلفة وقود السفن قفزت 68% مقارنة بمستويات منتصف فبراير الماضي

ويأتي هذا الارتفاع بعد قفزة كبيرة في أسعار وقود السفن، حيث زادت تكلفة الوقود بنحو 68% مقارنة بمستويات منتصف فبراير الماضي، ما دفع شركات الشحن العالمية إلى فرض رسوم إضافية على العملاء لتعويض النفقات المتزايدة.

شركات النقل البحري تنقل الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود إلى المستوردين

وعلى صعيد الخطوط التجارية الرئيسية، ارتفعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بأكثر من 50%، فيما سجلت الخطوط المتجهة إلى أوروبا والبحر المتوسط زيادات تراوحت بين 30% و70%.

أحمد صلاح

