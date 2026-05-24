نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 مايو 2026 11:01 مساءً - فريق دوت الخليج _ رجح نحو 71.3% من المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج لعام 2026 نمو أرباح شركات السياحة والفنادق والترفيه مقابل 18% توقعوا استقرارها، فيما رأى 10.7% تراجعها.

وكان 89.17% من المشاركين في استطلاع دوت الخليج العام الماضي توقعوا نمو أرباح شركات السياحة والفنادق والترفيه، مقابل 8.33% رجحوا استقرارها، بينما توقع 1.67% تراجعها.

وقفزت إيرادات السياحة في مصر إلى 18.2 مليار دولار في 2025، بزيادة 18% عن العام السابق، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت الإيرادات السياحية 17.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 10.2 مليارات دولار بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري.

مصر تستهدف رفع الإيرادات إلى 40.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن طموح كبير لقطاع السياحة، حيث تهدف الدولة إلى رفع إيرادات القطاع إلى 40.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وجذب العملة الصعبة.

وأكدت الخطة على أن هذا الطموح يأتي بعد تعافي قوي لقطاع السياحة خلال 2024-2025، ما يعكس الثقة في قدرة القطاع على أن يصبح أحد أبرز مصادر النمو الاقتصادي الوطني.

وتعتمد الخطة على استراتيجية مزدوجة، تركز على زيادة حجم الطلب وقيمة الإنفاق في الوقت نفسه، من خلال رفع متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة تدريجيًا من 93.3 دولار في 2024 إلى 135 دولارًا بحلول 2030، عبر تحسين جودة الخدمات السياحية، وتنويع المنتج السياحي، والتركيز على جذب السائحين ذوي الإنفاق العالي.

الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030

كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد الليالي السياحية إلى 300 مليون ليلة سنويًا مقابل 164.4 مليون ليلة في 2024، مع السعي لرفع مدة الإقامة المتوسطة لتصل إلى حوالي 10 ليال، ما يساهم في زيادة الإنفاق وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتستهدف مصر توسيع الطاقة الفندقية بشكل كبير، حيث تسعى الخطة إلى الوصول إلى 484 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، مقابل 228 ألف غرفة بنهاية 2024، مع التركيز على الاستثمار في الفنادق الفاخرة والمنتجعات ذات الرفاهية العالية.

وتستهدف مصر استقبال ما يزيد على 21 مليون سائح هذا العام، بعد استقبال نحو 19 مليون سائح في 2025.

وحققت السياحة المصرية تعافيًا قويًا في عام 2025، مدفوعة بمزيج من الاستقرار الأمني، والتكلفة الرخيصة بالنسبة للسائحين مع انخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب زخم غير مسبوق أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قطاع السياحة يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لتعزيز التنافسية ودعم نموه، وزيادة تدفقات الحركة السياحية الوافدة، بهدف الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًّا.

وأشار مدبولي إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين التجربة داخل المقاصد الأثرية والترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية بحث آليات احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركتي الطيران والسياحة، بما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية دون تراجع.

خطة للوصول إلى 484 ألف غرفة فندقية بحلول 2030 مقابل 228 ألف غرفة بنهاية 2024

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، تستهدف شركات الطيران العاملة في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم قدراتها التشغيلية ومساندة حركة السفر والسياحة الوافدة إلى مصر، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة التحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى نهاية أغسطس 2026، على أن يتم تطبيقها في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، باعتبارهما من أبرز المقاصد السياحية المصرية التي تستقبل حركة طيران وسياحة كثيفة، خاصة خلال موسم الصيف.

وتتضمن الحزمة تطبيق تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب منح خصم على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارين، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على شركات الطيران، وتحفيزها على زيادة رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية.

واشترطت الحكومة للاستفادة من هذه الحوافز التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في إجمالي عدد الرحلات الجوية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026، بما يعزز مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة، ودعم تنافسية المقاصد المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، إن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أكدت أن قطاع السياحة في مصر لم يتأثر بشكل ملحوظ جراء التطورات والصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

رفع متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة من 93.3 دولار في 2024 إلى 135 دولارًا بحلول 2030

وأشارت الصحيفة إلى استمرار حركة الرحلات الجوية بشكل طبيعي ومنتظم عبر المطارات الرئيسية، بما في ذلك مطارات القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية وبرج العرب والغردقة والأقصر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المقاصد السياحية المصرية الرئيسية تُعتبر آمنة تمامًا، وتشمل القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية، إلى جانب مدينتي شرم الشيخ والغردقة على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة عدم وجود أي ظروف استثنائية تستدعي إلغاء الرحلات السياحية أو طلب استرداد قيمة الحجوزات.

وتوقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي، من 8.5% حاليًا إلى 15% (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير “أداء قطاع السياحة في مصر”، الصادر عن شركة “انطلاق”، تنفيذ إصلاح شامل في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 ملايين وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة.

ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حاليًا إلى 20-25 مليار جنيه سنويًّا، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار.

وحققت الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، إجمالي إيرادات بلغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام المالي 2024/2025، فيما بلغ صافي الربح المحقق 4.7 مليارات جنيه بزيادة 14%.

وتعمل الشركة القابضة حاليًا على تطوير نحو 3 آلاف غرفة فندقية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها فندق شيبرد، بالإضافة إلى مشروع فندق كونتيننتال الجاري تطويره بالتعاون مع مجموعة تاج الهندية، أكبر منظومة إدارة فندقية في العالم.

وارتفعت إيرادات القطاع الفندقي لدى مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 30% إلى 14.89 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 11.5 مليار جنيه خلال عام 2024.

وخلال الربع الأول من 2026، ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة %21 على أساس سنوي لتبلغ 4.3 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة متوسط أسعار الغرف، واستمرار التحسن التشغيلي في محفظة ليجاسي للفنادق، التي استحوذت عليها المجموعة في عام 2024 والتي تضم سبعة فنادق تاريخية بارزة في مصر.

وسجلت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية أرباحًا عن الربع الأول من 2026، بقيمة 314.9 مليون جنيه، مقابل 170.5 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025.

وبلغت إيرادات النشاط 719.6 مليون جنيه عن الربع الأول من 2026، مقابل 547.9 مليون جنيه عن الربع الأول من 2025.

وتحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إلى ربح 14 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر4.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 21 مليون جنيه، مقابل 832.35 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، من الخسائر إلى الربحية، وسجلت صافي ربح بقيمة 13.13 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل خسائر بلغت 616.25 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات النشاط إلى 49.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 334.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

زيادة عدد الليالي السياحية إلى 300 مليون ليلة سنويًّا مقابل 164.4 مليون ليلة في 2024

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة رواد السياحة خلال عام 2025 تحول الشركة من تسجيل الخسائر إلى تحقيق الأرباح على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع قوي في الإيرادات.

وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 45.02 مليون جنيه خلال 2025، مقابل خسائر قدرها 13.7 مليون جنيه خلال عام 2024.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 213.38 مليون جنيه، مقارنة بنحو 114.01 مليون جنيه خلال العام السابق.

فيما تراجع صافي ربح شركة عبر المحيطات للسياحة بنسبة 16.5% خلال عام 2025 على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 14.03 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 16.81 مليون جنيه في 2024.

وانخفضت إيرادات النشاط إلى 40 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ 42.72 مليون جنيه في العام السابق.

وحققت شركة مصر للطيران (الكرنك) والأسواق الحرة، طفرة كبيرة في المبيعات غير مسبوقة نتج عنها طفرة في إجمالي أرباح الشركة حيث تم تحقيق فائض الأرباح بنسبة زيادة 143% 2024/2025 عن المحقق في العام المالي السابق 2023/2024.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في استطلاع دوت الخليج.. 71.3% يرجحون نمو أرباح شركات السياحة والترفيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.