نعرض لكم الان تفاصيل خبر 3 ناقلات نفط وغاز تغادر مضيق هرمز مع إغلاق أجهزة التتبع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مايو 2026 02:01 صباحاً - _ أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر» أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع، مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، فيما تتجه حاليا إلى الهند والصين.

وتنضم هذه السفن إلى عدد من الناقلات التي غادرت الخليج خلال الشهر الجاري، رغم أن حركة نقل النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشكل عام في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وبحسب البيانات، تتجه الناقلة العملاقة «إيجل فيراكروز»، التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام جرى تحميلها من السعودية في أواخر فبراير، إلى ميناء تشوانتشو في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى الميناء، الذي يضم مصفاة تابعة لشركة «سينوكيم»، في 16 يونيو المقبل.

